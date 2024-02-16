聽新聞
test
0:00 / 0:00
龍身可上下晃動 基隆「招財金龍」小提燈19日開放索取
基隆市政府今年龍年元宵節推出「招財金龍」小提燈，市長謝國樑今天與幼兒園小朋友提小提燈亮相，市府今年準備8000個小提燈，分送給公私立幼兒園的小朋友，一般市民朋友也可以在2月19日上午10點起，到基隆市旅遊服務中心免費索取。
市府發言人余治明表示，招財金龍提燈身上的金黃色銅錢，象徵財源滾滾來，提燈小巧可愛，龍身有好幾處活動關節，上下晃動就有如龍在移動。組裝燈籠大約耗時30分鐘，很適合家長帶著小朋友共同製作。
謝國樑今天帶著過港幼兒園的小朋友提小提燈亮相，謝國樑指出，今年是金龍年，龍帶有富貴榮耀、欣欣向榮等吉祥寓意，「招財金龍」小提燈，飛龍身鑲喜氣洋洋的金幣，猶如璀璨的寶石般閃爍著金光，象徵著2024金龍年龍轉錢坤、圓滿豐收；小提燈除手提外，還可立在桌上當擺飾，只要按照英文字母依序扣上就能組裝完成。
今年準備8000個小提燈，分送給公私立幼兒園的小朋友，一般市民朋友也可以在2月19日上午10點起，到基隆市旅遊服務中心免費索取。活動期間只要到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚及分享活動貼文，就可以在基隆市旅遊服務中心現場領取，現場共有800份小提燈，送完為止。
基隆市旅遊服務中心地址在基隆市港西街5號，
基隆旅遊網臉書粉絲專頁
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言