龍身可上下晃動 基隆「招財金龍」小提燈19日開放索取

基隆市政府今年龍年元宵節推出「招財金龍」小提燈，市長謝國樑今天與幼兒園小朋友提小提燈亮相，市府今年準備8000個小提燈，分送給公私立幼兒園的小朋友，一般市民朋友也可以在2月19日上午10點起，到基隆市旅遊服務中心免費索取。

市府發言人余治明表示，招財金龍提燈身上的金黃色銅錢，象徵財源滾滾來，提燈小巧可愛，龍身有好幾處活動關節，上下晃動就有如龍在移動。組裝燈籠大約耗時30分鐘，很適合家長帶著小朋友共同製作。

謝國樑今天帶著過港幼兒園的小朋友提小提燈亮相，謝國樑指出，今年是金龍年，龍帶有富貴榮耀、欣欣向榮等吉祥寓意，「招財金龍」小提燈，飛龍身鑲喜氣洋洋的金幣，猶如璀璨的寶石般閃爍著金光，象徵著2024金龍年龍轉錢坤、圓滿豐收；小提燈除手提外，還可立在桌上當擺飾，只要按照英文字母依序扣上就能組裝完成。

今年準備8000個小提燈，分送給公私立幼兒園的小朋友，一般市民朋友也可以在2月19日上午10點起，到基隆市旅遊服務中心免費索取。活動期間只要到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚及分享活動貼文，就可以在基隆市旅遊服務中心現場領取，現場共有800份小提燈，送完為止。

基隆市旅遊服務中心地址在基隆市港西街5號，

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