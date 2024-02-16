聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜花縣府新春團拜 兩縣長感謝員工努力

聯合報／ 記者王燕華戴永華／連線報導

過年後公家機關上班首日，宜蘭花蓮縣府昨天都舉辦新春團拜，兩縣長林姿妙、徐榛蔚感謝過去一年縣府員工努力付出。宜蘭議長張勝德說，未來一年是重要交通建設年，希望中央編列相關預算；徐榛蔚說，花蓮今年有許多重大公共工程將開工或完工，期許員工繼續堅守崗位，推動縣政。

宜蘭縣府昨天新春團拜，縣長林姿妙穿著粉紅色衣服，喜氣洋洋拜年，她以「咱的家人」稱呼縣府員工，感謝過去一年辛苦付出，讓民眾對縣府施政有感，宜蘭成為全國幸福指數名列前茅的縣市，也感謝警察在春節期間維護交通、為治安把關，相當辛苦。

張勝德表示，未來一年是重要的交通建設年，包括高鐵延伸、鐵路高架化及台62線等，希望都能盡快確定落實；宜蘭縣議員楊弘旻說，期待中央對宜蘭的重大交通建設，在未來的一年都能夠正式編入預算；縣議員黃定和聁縣府的施政沒有最好，只有更好。

花蓮縣長徐榛蔚昨執龍珠，衛生局長朱家祥率員工舞龍，熱熱鬧鬧展開新春團拜。徐榛蔚感謝財政處、地方稅務局、主計處和縣府員工積極優化財政紀律，逐年減債，讓花蓮財政等級從第五級提升至第四級，與宜蘭縣、彰化縣、南投縣、嘉義市並列，面對新的一年挑戰，更要堅守崗位，推動各項軟硬體建設。

花蓮縣議長張峻昨天帶領全體員工從光復火車站出發，沿著大華街一路走向微波站產業道路，轉過繽紛的櫻花園，再沿著馬錫山環山道路抵達鄉公所農觀課廣場，全程走完約5公里。張峻說，以健走活動開啟新春，盼凝聚向心力，並鼓勵大家養成運動習慣。

宜蘭 徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

林姿妙新春團拜以「家人」稱呼 未來是重要交通建設年

陳建仁訪宜蘭送加菜金 大讚林姿妙是愛心縣長、縣民之福

宜蘭立委選輸想不透…朱立倫話中有話 黃琤婷選票不夠黏

如此團結為何宜蘭立委敗選？ 從政40年張建榮：想不透

相關新聞

協調破裂！宜蘭員山縣議員補選 民進黨2人民調PK決勝負

宜蘭原本員山鄉縣議員陳俊宇當選立委後，留下議員職缺將辦理補選，民進黨多人躍躍欲試，經溝通排除部分人選後，縣黨部今邀集前鄉...

宜花縣府新春團拜 兩縣長感謝員工努力

過年後公家機關上班首日，宜蘭、花蓮縣府昨天都舉辦新春團拜，兩縣長林姿妙、徐榛蔚感謝過去一年縣府員工努力付出。宜蘭議長張勝...

基隆蓋摩天輪 今年落實重點

基隆東岸廣場經營權易主引發風波，先前負責商場營運的主富服裝公司（NET）與市府對簿公堂。市長謝國樑昨在市府團拜時說，市府...

甩沙城「汙名」 台東去年349天空品良好

環境部公布2023年空氣品質監測站統計數據，台東縣空氣品質良好天數達349天，良好比率高達95.6%，是全國唯一空品良率...

明天開學急通知 宜蘭國光客運驚爆缺司機…學生公車減班

宜蘭明天開學日，卻驚傳國光客運司機在春節後有多人離職，導致司機員不足，無法開出每天10條路線、14個班次的學生公車。縣政...

國5天天塞車卻少留宿 宜蘭春節住房率未回疫情前水準

宜蘭縣今年年節的遊客數比去年成長，但還是無法回到疫情前水準，縣觀光協會理事長王文新表示，疫情後「報復性出國旅遊」仍持續中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。