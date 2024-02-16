宜花縣府新春團拜 兩縣長感謝員工努力

過年後公家機關上班首日，宜蘭、花蓮縣府昨天都舉辦新春團拜，兩縣長林姿妙、徐榛蔚感謝過去一年縣府員工努力付出。宜蘭議長張勝德說，未來一年是重要交通建設年，希望中央編列相關預算；徐榛蔚說，花蓮今年有許多重大公共工程將開工或完工，期許員工繼續堅守崗位，推動縣政。

宜蘭縣府昨天新春團拜，縣長林姿妙穿著粉紅色衣服，喜氣洋洋拜年，她以「咱的家人」稱呼縣府員工，感謝過去一年辛苦付出，讓民眾對縣府施政有感，宜蘭成為全國幸福指數名列前茅的縣市，也感謝警察在春節期間維護交通、為治安把關，相當辛苦。

張勝德表示，未來一年是重要的交通建設年，包括高鐵延伸、鐵路高架化及台62線等，希望都能盡快確定落實；宜蘭縣議員楊弘旻說，期待中央對宜蘭的重大交通建設，在未來的一年都能夠正式編入預算；縣議員黃定和聁縣府的施政沒有最好，只有更好。

花蓮縣長徐榛蔚昨執龍珠，衛生局長朱家祥率員工舞龍，熱熱鬧鬧展開新春團拜。徐榛蔚感謝財政處、地方稅務局、主計處和縣府員工積極優化財政紀律，逐年減債，讓花蓮財政等級從第五級提升至第四級，與宜蘭縣、彰化縣、南投縣、嘉義市並列，面對新的一年挑戰，更要堅守崗位，推動各項軟硬體建設。

花蓮縣議長張峻昨天帶領全體員工從光復火車站出發，沿著大華街一路走向微波站產業道路，轉過繽紛的櫻花園，再沿著馬錫山環山道路抵達鄉公所農觀課廣場，全程走完約5公里。張峻說，以健走活動開啟新春，盼凝聚向心力，並鼓勵大家養成運動習慣。