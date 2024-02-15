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「基隆市好日子愛心大平台」啟用 便利企業商家民眾做公益

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，號召企業、商家和民眾一起做公益。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，號召企業、商家和民眾一起做公益。圖／基市府提供

基隆市政府社會救助金捐款平台改版成「基隆市好日子愛心大平台」，市府今天宣布啟用。市長謝國樑感謝熱心響應的民間企業及店家，希望愛心大平台能夠持續與民間企業資源嫁接，因為基隆仍有不少獨居長者及無家者，有賴平台協助，讓更多企業透過平台捐贈物資給需要的朋友。

基市府社會處今天下午舉辦好日子愛心大平台儀式，平時積極參與公益的基隆市工業會理事長林青、參與待用餐的愛心店家都出席，包括八方雲集執行長蕭慧吟、基隆在地健安雞肉飯、阿福涼麵、回家吃范便當店等商家，一起投入社會公益事業。

社會處參考新北市好日子愛心大平台建置經驗，決定將原本的社會救助金專戶線上捐款平台全面改版，增加會員機制，詳細呈現市府各項社會救助和社會福利計畫，包括弱勢家庭支援、愛心實物銀行、弱勢民眾安置等範疇，提高民眾對這些計畫的認識，也使平台使用更為直覺且便利，讓市民更容易參與公益行動。

社會處長楊玉欣表示，基隆市好日子愛心大平台不僅提供捐款管道，更強調多元參與方式，例如志工招募、物資捐贈等，鼓勵市民加入會員，詳細瞭解各項計畫後，透過實際行動參與社會救助活動，攜手共同建構一個更有愛的基隆。

市府在愛心大平台啟用會場宣布，有匿名者率先捐贈300份養生雞湯禮盒，希望幫助基隆市有需要的家庭。林青也捐款，並號召大家拿紅包做愛心，以實際行動為社會盡一份心力。蕭慧吟分享八方雲集參與各縣市待用餐計畫的經驗與心得，期待更多愛心店家加入待用餐計畫。

基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，市長謝國樑（左）頒發感謝狀給捐款的基隆市工業會理事長林青。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，市長謝國樑（左）頒發感謝狀給捐款的基隆市工業會理事長林青。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，號召企業、商家和民眾一起做公益。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，號召企業、商家和民眾一起做公益。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，市長謝國樑（左）感謝在地商家響應，一起做公益。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，市長謝國樑（左）感謝在地商家響應，一起做公益。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，市長謝國樑（左）頒發感謝狀給提供待用餐的八方雲集執行長蕭慧吟。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布「基隆市好日子愛心大平台」啟用，市長謝國樑（左）頒發感謝狀給提供待用餐的八方雲集執行長蕭慧吟。圖／基市府提供

基隆 愛心 捐款

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