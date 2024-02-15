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協調破裂！宜蘭員山縣議員補選 民進黨2人民調PK決勝負

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
24歲李姿婷要參加員山鄉縣議員補選，而且已經掛上看板。記者戴永華／攝影
24歲李姿婷要參加員山鄉縣議員補選，而且已經掛上看板。記者戴永華／攝影

宜蘭原本員山鄉縣議員陳俊宇當選立委後，留下議員職缺將辦理補選，民進黨多人躍躍欲試，經溝通排除部分人選後，縣黨部今邀集前鄉民代表藍萬義、與喊出正青接棒的李姿婷進行協調，會中兩人都不退讓，導致協調破裂。縣黨部報請黨中央決定進行民調，20日前確定徵召人選。

宜蘭縣第四選舉區、員山鄉縣議員訂4月13日投票，綠營包括員山鄉民代表高明芳及李筱婷、前鄉民代表藍萬義、縣黨部執行委員楊正宏、正國會祕書長李建興的女兒李姿婷等人有意參選，其中李姿婷參選動作積極，立看板、跑宣傳車及電話拜票。

過年前，縣黨部7人提名小組進行第一次協調，高明芳、李筱婷、楊正宏等人共推藍萬義參選，但李姿婷要求走完民主程序，於是黨內剩下曾任四屆鄉民代表的藍萬義與24歲的李姿婷競爭。

今天下午提名小組進入第二次協調，藍萬義與李姿婷兩人都堅持不退讓，李姿婷建議透過內參民調做為提名依據；但藍萬義認為，民調對他而言並不公平，主張開放自由參選。

縣議員的徵召提名權在縣黨部，黨部表示，要徵召誰參選？不管用什麼方法，總要有一個民主機制，不能開放讓大家去選；縣黨部今天報請黨中央，預計在20日以前完成內參民調，做為最後徵召提名參選依據。

前員山鄉民代表藍萬義有意參選，將與對手李姿婷進入民調決勝負。記者戴永華／攝影
前員山鄉民代表藍萬義有意參選，將與對手李姿婷進入民調決勝負。記者戴永華／攝影
強調「正青接棒」的李姿婷參選動作積極。記者戴永華／翻攝
強調「正青接棒」的李姿婷參選動作積極。記者戴永華／翻攝

宜蘭 民調 民進黨 議員

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