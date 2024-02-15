宜蘭走春人氣榜「清水地熱」蟬聯冠軍王 這景點成長251%創新高

農曆年節天氣暖和適合出遊，宜蘭縣政府統計6天年假縣轄風景區遊客總人數11萬7648人，比去年同期微幅成長，其中人氣最旺是清水地熱遊憩區，年節期間吸引3萬多名遊客，蟬聯「冠軍王」；不過，成長最多的要算是位於頭城鎮的濱海森林公園，人數比去年同期大幅成長251%。

縣政府所轄15處風景遊憩區，經統計去年過年春節與今年過年春節6天旅遊人數比較，去年總人數是11萬7534人，今年是11萬7648人，呈現微幅成長；其中，清水地熱遊憩區最火熱，過年期間幾乎每天上午8、9點停車場就爆滿，啟動總量管制措施，也因此清水地熱成為人數爆多的遊憩區。

清水地熱今年過年期間吸引3萬零95人，可是比去年的3萬2388人，略為減少，其他遊客人數正成長的遊憩區還包括梅花湖風景區、冬山河親水公園、礁溪溫泉公園、五峰旗風景區、頭城濱海森林公園及豆腐岬風景區。

成長幅度最驚人是位於頭城鎮的濱海森林公園，去年遊客數2100人，今年年大幅成長到7380人，成長幅度達251%。

縣政府表示，去年過年期間頭城濱海森林公園因有工程進行，影響遊客入園，縣府投入5000多萬元整修後，景觀改頭換面，可以遠跳龜山島、沿海聽濤散步，去年9月對外開放，很快成為網美景點，所以今年年節遊客數大幅攀升。

五峰旗風景區遊客比去年成長56%，是成長幅度第二名的縣轄風景遊憩區，除了遊覽車載客到此享受瀑布負離子及森林芬多精外，五峰旗再往上就是知名「抹茶山」，也是吸引登上客順遊的景點之一。