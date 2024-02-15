2023年農民屢遭風災 台東推縣有耕地減租6成
112年期台東縣有耕地租金將於3月1日至31日開徵，台東縣府考量去年台東地區遭受多次颱風侵襲，造成農民不少損害，推出耕地租金減租措施，減收額度為應繳租金的6成。
台東縣政府地政處今天發布新聞稿表示，去年颱風海葵、小犬等災情造成嚴重農損，縣長饒慶鈴考量災情影響人民生活及經濟層面甚鉅，為協助農民早日復耕生產，提出耕地租金減免事宜，縣府於1月22日召開耕地租佃委員會並經會議決議，112年全年租金減收6成，以紓解民困。
地政處表示，縣有耕地承租人無須提出申請，由縣府主動予以減免，計有400餘筆，面積共約117.3公頃縣有土地承租人因此受惠，希望降低颱風帶來的衝擊，讓承租人盡速恢復正常農作。
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