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服務處掛牌岳父坐鎮 立委黃建賓：我不會亂來

中央社／ 台東縣15日電
圖為國民黨立委黃建賓謝票畫面。聯合報系資料照／記者徐白櫻翻攝
圖為國民黨立委黃建賓謝票畫面。聯合報系資料照／記者徐白櫻翻攝

台東新科立委黃建賓服務處今天成立，同時公布服務團隊，黃建賓岳父、調查官退休的張永通擔任主任；黃建賓說「岳父會把我管得很好，我不會亂來」。

黃建賓幫國民黨拿回失去14年的台東這席立委，今天在台東市四維路成立服務處，包括國民黨台東縣黨部主委暨台東縣議會議長吳秀華、台東縣長饒慶鈴、新科立委黃仁及多名縣議員、地方代表出席。

黃建賓致詞時表示，接下來4年還有更多要努力的，「前天副縣長（王志輝）就已開始交辦工作給我了」，選後也與地方討論哪些是台東急著要做的事。

黃建賓隨後介紹立委服務處幹部，原競選總部總幹事陳德勝擔任服務處長，黃建賓岳父張永通擔任服務處主任。黃建賓說「這位（張永通）同時也是我的岳父，各位放心，岳父會把我管得很好，我不會亂來」。

張永通是調查局調查官，擔任過縣調查站情報官、秘書、副主任，以及局本部科長及駐區督察，長期在台東服務。

國民黨籍、由台中市議員轉戰平地原住民立委黃仁表示，他與黃建賓「雙黃並駕齊驅」，共同為台東未來發展努力，也會配合台東縣長、議長推動各項政策。

國民黨 黃建賓

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