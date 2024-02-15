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謝國樑出席基市議會團拜 議長童子瑋：期許金龍年放下紛擾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今天舉辦團拜活動，議長童子瑋（左二）和副議長楊秀玉（右三）等議員，與出席的市長謝國樑（左三）、副市長邱佩琳（右二）互道恭喜。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天舉辦團拜活動，議長童子瑋（左二）和副議長楊秀玉（右三）等議員，與出席的市長謝國樑（左三）、副市長邱佩琳（右二）互道恭喜。記者邱瑞杰／攝影

農曆春節連假後第一個上班日，基隆市議會今天舉辦團拜。議長童子瑋與出席的基隆市長謝國樑等人互道恭喜。童子瑋期許「金龍年」各界放下紛擾，共同追求基隆市的幸福與進步。

基隆市議會今天上午在議會1樓大廳舉辦團拜活動，會場架設「隆吟德瑞」春聯看板，並有財神爺等造型氣球，洋溢過年喜氣。童子瑋和副議長楊秀玉及到場的市議員，和議會工作人員互道恭喜，謝國樑也帶領市府團隊出席，相互祝福新年快樂。

童子瑋表示，「兔年」的市政與大選選務平安圓滿，今年是龍年，象徵勇氣、力量與幸福，市議會會持續傳達民意，期許金龍年共同致力基隆市的幸福與進步。

基隆在日據時期「建市」，童子瑋說，今年是基隆市建市100周年，靠著無數先進集合智慧打下地基，才讓基隆市光榮與驕傲得走過一個世紀。新市府組成1年多來推出許多有別以往的新政策與構想，激起市民廣泛的討論，許多政策要更公開、透明的向市民說明，市議會在本來議程中，將與市府合作，為市民解惑釋疑。

團拜活動結束後，童子瑋前往議會各科室慰問上班員工，祝福大家在新的一年身體健康，事業順利，也祝福故鄉基隆市運昌隆、隆吟德瑞。

基隆市議會今天舉辦團拜活動，議長童子瑋等議員與出席的基隆市長謝國樑團隊互道恭喜。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天舉辦團拜活動，議長童子瑋等議員與出席的基隆市長謝國樑團隊互道恭喜。記者邱瑞杰／攝影

童子瑋 龍年

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