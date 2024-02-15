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林姿妙新春團拜以「家人」稱呼 未來是重要交通建設年
過年後公家機關上班首日，宜蘭縣政府舉辦新春團拜，縣長林姿妙穿著粉紅色衣服與大家互道恭善，她感謝過去一年來縣府員工努力付出，春節期間特別謝謝警察維護交通治安，不眠不休；議長張勝德說，未來一年是重要交通建設年，希望中央相關預算能夠編列。
林姿妙今天新春團拜時，以「咱的家人」稱呼縣府員工，她說，檢討過去、策勵將來，過年期間局處同仁不打烊，特別感謝警察單位員警維護交通治安把關，辛苦了，縣府以民意為依歸，謝謝同仁付出，讓民眾對縣府施政有感，宜蘭成為全國幸福指數名列前茅的縣市。
議長張勝德表示，未來一年是重要的交通建設，包括高鐵延伸、鐵路高架化及台六十二線等重大交通建設，希望都能儘快確定落實。
縣議員楊弘旻說，期待中央對宜蘭的重大交通建設，在未來的一年都能夠正式編入預算；黃定和議員聁縣府的施政沒有最好，只有更好。
羅東鎮公所等單位今天也舉辦新春團拜，互道恭善，龍年行大運。
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