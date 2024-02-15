大口呼吸！全台最乾淨空氣縣市出爐 台東縣空品良好1年349天

環境部公布2023年空氣品質監測站統計數據，台東縣空品質良好的天數達349天，良好比率高達95.6%，是全國唯一空品良率超過95%以上的縣市，且近5年各汙染物濃度呈現下降趨勢。縣府環保局表示，卑南溪揚塵和焚化爐的空汙防治及監測成效居功。

環保局長郭建成表示，過去台東被稱為「沙城」就是卑南溪受到東北季風影響吹起揚塵所致，但近10年來與第八河川局共治下，採用河床築土堤實施水覆蓋及綠覆蓋等各式工法，有效抵禦風沙調適的能力，大幅降低揚塵發生，甚至有連續24個月無揚塵發生的效果。

他說，而原本大家擔心重啟焚化爐後恐造成市區空品汙染的疑慮問題，經過1年多的試營運來，用最嚴格的標準驗收及空汙監測站監控，透過監督委員會、公民監督機制、縣府及廠商監測，並將廠內外汙染監測資訊都公開，至今都未發生空汙的問題。

環境部公布2023年空氣品質監測站統計數據，近5年空氣品質監測統計結果，台東縣各汙染物濃度均呈現下降趨勢，空氣品質監測站統計台東縣2023年空氣品質良好（AQI <50）天數為349日，良好比率高達95.6%，為全國唯一縣市空品良好率高於9成5以上。

另細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度從2019年的8.5微克/立方公尺降至2023年12月的6.5微克/立方公尺，整體改善幅度達2成以上。其中台東縣近年執行第一期空氣汙染防制計畫推動鍋爐汰換更新、車輛及民生逸散等各面向空氣汙染減量措施，並實際反映在歷年空氣品質改善。

環保局強調，過去４年全縣共計汰換更新20座鍋爐，同時積極推動多項移動汙染源改善措施，包括老舊車輛汙染改善及汰除、劃設空氣品質維護區等，其中大型柴油車汰除280輛、老舊機車汰除31750輛，並劃設3處空氣品質維護區，推動3輛市區電動公車上路。