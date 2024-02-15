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謝國樑開工日宣示：國門廣場打造摩天輪是今年重要工作
農曆春節連假後首日上班，基隆市長謝國樑今天說「迫不及待要來上班」，期許市府團隊上工以後，全力去衝刺市政工作。在國門廣場裝設地標建築摩天輪是今年要落實的重要工作，並會事先做好溝通，讓摩天輪帶來觀光，帶來人潮，帶來經濟發展。
基市府今天上午在市府4樓禮堂舉辦新春團拜活動，謝國樑和副市長邱佩琳、立委林沛祥、市議會副議長楊秀玉連袂在台上，與在場的來賓和市府團隊成員互相拜年。謝國樑勉勵市府局處首長用同理心，用有效率且認真負責的態度，好好落實議會通過的年度預算，做好每一樣工作。
謝國樑表示，無論出國旅遊，在家陪伴家人或出門拜訪親友，希望大家在春節連假都有充分的休息，今天上工後全力衝刺市政工作，同時要把自己的健康照顧好，因為那才是自己跟家人最重要的財富。
謝國樑說，改變1個城市要一步一步慢慢的開始，他舉中正路、信四路口老舊建築，在都發處協助下彩繪為例，讓到基隆港東岸旅客中心或從港區往基隆塔行走的觀光人群，看到基隆有些不同的變化。市府團隊要繼續努力，今年還會進行更多彩繪工程，會有更多的經濟發展建設要完成，還有許多招商要繼續建置。
在國門廣場裝設一座可以觀光、可以休憩，也可以成為地標建築的摩天輪，也是謝國樑口中今年市府的重要工作。他說，最近有機會就會與市民和社團等團體的溝通，讓大家多瞭解為什麼海港城市，一定要有一座好的摩天輪，因為可以帶來觀光，可以帶來人潮，可以帶來經濟的發展。
基隆市區春節連假期間，因為遊客湧入造成交通不便，謝國樑為此向市民和遊客道歉，但也說未來一定要讓來基隆的外地朋友，「滿滿的人山人海」，因為基隆有好吃的東西，有好玩的建設，而且有可愛的市民，大家共同的來接待外來的朋友。
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