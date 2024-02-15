改善通學步道 分區整平騎樓 基隆提升道路品質 打造人本城市

基隆市政府致力打造「以人為本」步行城市，除落實車輛行經路口禮讓行人，今年另有3項重點工作，包括改善12所學校通學步道；市中心規畫2區域騎樓整平計畫；爭取內政部「永續提升人行安全計畫」經費，獲核定14處路口設施改善方案，全面提升行人友善環境。

基隆多雨氣候，騎樓是重要的步行通道，市府爭取中央經費辦理騎樓整平，獲內政部核定補助3055萬元，今年度整平工程分A、B兩區，A區為孝四路、孝三路、孝二路、孝一路、愛一路、愛二路、愛三路、忠二路全段及仁二路靠廟口側騎樓區域。B區為義一路全段、信三路全段及部分信二路。近期辦施工說明會，預計今年6月底完工。

騎樓整平過程挑戰不小，溝通是重要一環。基隆市信三路鄰近義二路口的騎樓，相鄰兩戶有明顯高低落差，工務處長陳耀川說，已協調雙方屋主達成整平共識，施工細節待討論。

信三路9號、11號1樓店面目前無人營業，騎樓多處毀損。隔壁屋主說，當地土地、房屋所有權人正在整合，未來會重建，看到鄰宅騎樓出現坑洞，他會填放磚石鋪平，以免有人摔倒受傷。

陳耀川表示，改善步行環境是城市邁向「以人為本」的開端，工務處去年11月間完成瑪陵國小通學步道改善工程，工務處及教育處合作規畫全市12所學校的通學步道改善計畫，經費共大約9700萬元，預計以學校步道為社區核心點，透過點與點之間串連，改善校園周邊的交通環境。

市府另爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，目前獲同意核定道路改善計畫15案，總經費5億3640萬多元。