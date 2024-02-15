聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善通學步道 分區整平騎樓 基隆提升道路品質 打造人本城市

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域地磚毀損，造成民眾行走不便。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域地磚毀損，造成民眾行走不便。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府致力打造「以人為本」步行城市，除落實車輛行經路口禮讓行人，今年另有3項重點工作，包括改善12所學校通學步道；市中心規畫2區域騎樓整平計畫；爭取內政部「永續提升人行安全計畫」經費，獲核定14處路口設施改善方案，全面提升行人友善環境。

基隆多雨氣候，騎樓是重要的步行通道，市府爭取中央經費辦理騎樓整平，獲內政部核定補助3055萬元，今年度整平工程分A、B兩區，A區為孝四路、孝三路、孝二路、孝一路、愛一路、愛二路、愛三路、忠二路全段及仁二路靠廟口側騎樓區域。B區為義一路全段、信三路全段及部分信二路。近期辦施工說明會，預計今年6月底完工。

騎樓整平過程挑戰不小，溝通是重要一環。基隆市信三路鄰近義二路口的騎樓，相鄰兩戶有明顯高低落差，工務處長陳耀川說，已協調雙方屋主達成整平共識，施工細節待討論。

信三路9號、11號1樓店面目前無人營業，騎樓多處毀損。隔壁屋主說，當地土地、房屋所有權人正在整合，未來會重建，看到鄰宅騎樓出現坑洞，他會填放磚石鋪平，以免有人摔倒受傷。

陳耀川表示，改善步行環境是城市邁向「以人為本」的開端，工務處去年11月間完成瑪陵國小通學步道改善工程，工務處及教育處合作規畫全市12所學校的通學步道改善計畫，經費共大約9700萬元，預計以學校步道為社區核心點，透過點與點之間串連，改善校園周邊的交通環境。

市府另爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，目前獲同意核定道路改善計畫15案，總經費5億3640萬多元。

內政部 基隆

延伸閱讀

騎樓仍有階梯、地磚破損 基隆提升道路品質計畫 15案總經費逾5億元

基隆塔、信二防空洞...基隆必拍新亮點地標 免爬山登頂鳥瞰山、海、城3種美景！

基隆忘憂谷昨才有男墜谷 今上午有女陳屍海中

基隆八斗子忘憂谷1男墜谷 空拍機定位人力抬救下山送醫

相關新聞

春天到了！花蓮祕境櫻花正美麗

各地櫻花盛開，彷彿在說「春天來了」，除了人氣賞櫻路線，秘境也吸引遊客慕名上山追櫻，在地農家紛紛推出導覽體驗行程，搶攻花經...

通報大翅鯨蹤跡 台東發獎勵

大翅鯨是國際保育海洋瀕危生物之一，每年2月至4月迴游於台灣東部海域，因數量稀少文獻資料有限，台東縣政府在海洋保育署補助下...

改善通學步道 分區整平騎樓 基隆提升道路品質 打造人本城市

基隆市政府致力打造「以人為本」步行城市，除落實車輛行經路口禮讓行人，今年另有3項重點工作，包括改善12所學校通學步道；市...

「Blue House音樂空間」 讓台東在地好聲音不間斷

延續台灣好基金會鐵花村音樂聚落的音樂精神魂，縣府與在地音樂人昊恩所屬聲昊公司在原鐵花村藍房子內，共同打造「Blue Ho...

花蓮太平洋燈會情人節滿滿粉紅泡泡 賞燈打卡送好禮

春節連假進入尾聲，今天是2月14日情人節，花蓮太平洋燈會邀請情侶攜手賞燈，現場布置充滿浪漫氛圍，今晚6時起與另一半到場拍...

影／民眾不顧危險爬上武嶺拍殘雪 警方取締怒吼到聲音沙啞

合歡山農曆年前下雪，台14甲線合歡山路段除夕開始，夜間至明晨溫度降至零度以下，以致武嶺山頭還有一些殘雪，春節連假期間遊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。