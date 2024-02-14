「Blue House音樂空間」 讓台東在地好聲音不間斷

延續台灣好基金會鐵花村音樂聚落的音樂精神魂，縣府與在地音樂人昊恩所屬聲昊公司在原鐵花村藍房子內，共同打造「Blue House音樂空間」，持續傳達台東在地音樂的美好，希望民眾及遊客支持鼓勵，春節期間大受好評。縣長饒慶鈴說「鐵花音樂不間斷」。

饒慶鈴表示，「Blue House音樂空間」自1月26日起至春節期間，邀請不同類型的演出者演出，包括普悠瑪音樂家族、魏廣晧爵士樂團等大型節目，同時邀請歌手MATZKA&Tihot、Ponay原式cover等演出，獲得相當不錯佳評，很多遊客遠道而來專聽好聲音。

今天下午饒慶鈴由文化處長李吉崇陪同，前往「Blue House音樂空間」視察，李吉崇說明農曆春節假期準備不少精彩節目，帶給樂迷們最具龍年震憾的演唱會，吸引不少鄉親及遊客欣賞聆聽，且至2月底止推出系列音樂展演節目，所有節目均為免費入場。