「Blue House音樂空間」 讓台東在地好聲音不間斷
延續台灣好基金會鐵花村音樂聚落的音樂精神魂，縣府與在地音樂人昊恩所屬聲昊公司在原鐵花村藍房子內，共同打造「Blue House音樂空間」，持續傳達台東在地音樂的美好，希望民眾及遊客支持鼓勵，春節期間大受好評。縣長饒慶鈴說「鐵花音樂不間斷」。
饒慶鈴表示，「Blue House音樂空間」自1月26日起至春節期間，邀請不同類型的演出者演出，包括普悠瑪音樂家族、魏廣晧爵士樂團等大型節目，同時邀請歌手MATZKA&Tihot、Ponay原式cover等演出，獲得相當不錯佳評，很多遊客遠道而來專聽好聲音。
今天下午饒慶鈴由文化處長李吉崇陪同，前往「Blue House音樂空間」視察，李吉崇說明農曆春節假期準備不少精彩節目，帶給樂迷們最具龍年震憾的演唱會，吸引不少鄉親及遊客欣賞聆聽，且至2月底止推出系列音樂展演節目，所有節目均為免費入場。
昊恩及MATZKA&Tihot在受訪時除感謝縣府提供在地音樂人最棒的創作與表演空間，也感謝台灣好基金會鐵花村經營13年來所扎下的基礎，未來希望台東在地的音樂人能夠珍惜並共同努下，一起來推動音樂人才培育，讓台東音樂魂永續發展。
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