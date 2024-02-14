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騎樓仍有階梯、地磚破損 基隆提升道路品質計畫 15案總經費逾5億元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府工務處去年11月間完成瑪陵國小通學步道改善工程，獲得地方民眾好評。聯合報資料照
基隆市政府工務處去年11月間完成瑪陵國小通學步道改善工程，獲得地方民眾好評。聯合報資料照

基隆市政府打造「以人為本」的步行城市，除了落實車輛行經路口禮讓行人，今年另有3項重點工作，包括改善12所學校的通學步道，維護學生安全。市中心規畫出兩區域的騎樓，6月底前施工整平。內政部「永續提升人行安全計畫」，基市也已獲核定路口設施改善14處，提升行人步行環境。

基市府工務處長陳耀川表示，改善步行環境是城市邁向「以人為本」的開端，工務處去年11月間完成瑪陵國小通學步道改善工程，獲得地方民眾好評。工務處及教育處合作規畫全市12所學校通學步道改善計畫，經費共約9700萬元，預計以學校步道為社區核心點，透過步道點跟點之間的串聯，改善校園周邊交通環境，逐步朝步行城市邁進。

基隆多雨氣候，讓騎樓成為重要的步行通道，基市府爭取中央經費辦理騎樓整平，已獲內政部核定補助3055萬元，近期就將辦理施工說明會，預計今年6月底完工，提升市中心區的人行空間環境品質。

基市府113年度騎樓整平工程分A、B兩區施作，A區為孝四路、孝三路、孝二路、孝一路、愛一路、愛二路、愛三路、忠二路全段及仁二路靠廟口側騎樓區域。B區為義一路全段、信三路全段及部分信二路。

內政部今年推行「永續提升人行安全計畫」補助計畫，基市府第1階段共獲中央核定改善14處路口，經費共420萬元。市府另向內政部爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，目前已獲同意核定道路改善計畫15案，總經費5億3640萬多元。

工務處表示，為了讓通學步道及道路品質改善計畫，更符合在地民眾用路需求，工程在設計階段就會廣泛收集學校及社區意見，彙整各方意見後納入設計圖說，讓整體計畫執行成效更加完善。

基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域地磚毀損，造成民眾行走不便。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域地磚毀損，造成民眾行走不便。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域仍有階梯，造成年長者行走不便。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域仍有階梯，造成年長者行走不便。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域仍有階梯，造成年長者行走不便。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信三路騎樓尚未整平，部分區域仍有階梯，造成年長者行走不便。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府工務處去年11月間完成瑪陵國小通學步道改善工程，獲得地方民眾好評。聯合報資料照
基隆市政府工務處去年11月間完成瑪陵國小通學步道改善工程，獲得地方民眾好評。聯合報資料照

內政部 基隆

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