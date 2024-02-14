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情人節必訪！「就是愛你」、「就是想你」台東2處限定愛情景點

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台9線南迴公路的里程路牌指示9420（諧音就是愛你），是遊客或情侶每年214西洋情人節、314白色情人節及七夕情人節必訪的網拍景點。可以說是名符其實的愛情景點。記者尤聰光／攝影
台9線南迴公路的里程路牌指示9420（諧音就是愛你），是遊客或情侶每年214西洋情人節、314白色情人節及七夕情人節必訪的網拍景點。可以說是名符其實的愛情景點。記者尤聰光／攝影

今天是214西洋情人節，也是年假最後一天，台東縣長饒慶鈴不忘行銷台東限定「愛情觀光」，無論陸地上或海裡面，都能傳遞愛情，其中，南迴這2處是遊客情人節必訪的網拍景點。

饒慶鈴今天在西洋情人節貼文邀請大家把握年假最後一天，來到台東尋愛傳遞愛情，並介紹幾處縣內熱門的限定愛情景點，也引起許多網友討論掏出口袋名單，讓愛情觀光備受關注。

台東境內的愛情景點包括東海岸的成功愛心、太麻里鄉華源愛心與多良站愛心、綠島鄉石朗海底愛心、台東市愛心笳苳夫妻樹、大武鄉南迴譯大武之心與公路9420（諧音「就是愛你」）、達仁鄉情人吊橋與瓊崖海棠夫妻樹公路9430（諧音「就是想你」）等。

位於南迴大武鄉的南迴譯休息站內的大武之心及台9線公路的里程路牌指示9420（諧音「就是愛你」），是遊客或情侶每年214西洋情人節、314白色情人節及七夕情人節必訪的網拍景點，堪稱名符其實的愛情景點。

今天是214西洋情人節，也是年假最後一天，台東縣長饒慶鈴不忘行銷台東限定「愛情觀光」，臉書介紹縣內熱門愛情景點。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
今天是214西洋情人節，也是年假最後一天，台東縣長饒慶鈴不忘行銷台東限定「愛情觀光」，臉書介紹縣內熱門愛情景點。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
綠島鄉石朗海底愛心，是台東境內唯一的海底愛心打卡景點。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
綠島鄉石朗海底愛心，是台東境內唯一的海底愛心打卡景點。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
前年啟用的大武鄉南迴譯休息站內的大武之心，也是網拍的熱門景點，吸引民眾排隊拍照打卡。記者尤聰光／攝影
前年啟用的大武鄉南迴譯休息站內的大武之心，也是網拍的熱門景點，吸引民眾排隊拍照打卡。記者尤聰光／攝影

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