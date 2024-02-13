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過年不休息！台東機動派出所成另類打卡「景點」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山分局巡官蔡尹齊（右五）的IG追蹤人數已達9萬人，不少遊客要求合影留念。圖／關山分局提供
關山分局巡官蔡尹齊（右五）的IG追蹤人數已達9萬人，不少遊客要求合影留念。圖／關山分局提供

配合農曆春節假期，台東警方在鹿野高台、關山親水公園及伯朗大道等知名景點設置「機動派出所」，不僅受理民眾報案，還能提供旅遊諮詢，另類「景點」也成為民眾拍照打卡的熱點之一。

關山警分局指出，農曆春節期間，共在鹿野高台、池上客家文化園區、關山親水公園及池上伯朗大道等遊客眾多地區設置「機動派出所」，服務項目包括受理報案、處理臨時事故、旅遊諮詢及現場動線指引等。

「請大家不要酒後開車，若接到疑似詐騙電話要記得一聽、二掛、三查證！」在著名在池上鄉天堂路口，過年沒休息的員警不是在取締違規，而是拿著大聲公及宣導海報，告知遊客不要酒駕及反詐騙。

關山分局著名的美女警花蔡尹齊今天在機動派出所坐鎮，宣導攤位還沒擺好就有遊客上前要求合影，人潮絡繹不絕，也讓機動派出所成另類拍照景點。

因應春節出遊人潮，台東警方在鹿野高台、關山親水公園及伯朗大道等地區設置「機動派出所」。圖／關山分局提供
因應春節出遊人潮，台東警方在鹿野高台、關山親水公園及伯朗大道等地區設置「機動派出所」。圖／關山分局提供
關山分局巡官蔡尹齊（左三）的IG追蹤人數已達9萬人，不少遊客要求合影留念。圖／關山分局提供
關山分局巡官蔡尹齊（左三）的IG追蹤人數已達9萬人，不少遊客要求合影留念。圖／關山分局提供

伯朗大道 台東 景點 詐騙

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