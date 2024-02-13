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花蓮富里稻草藝術季 花海中佇立裝置藝術好吸睛

中央社／ 花蓮縣13日電
花蓮富里稻草藝術季即將開始，各式大型藝術品今天起陸續進場布展，現場也有大片波斯菊花田。圖／取自富里鄉農會臉書
花蓮富里稻草藝術季即將開始，各式大型藝術品今天起陸續進場布展，現場也有大片波斯菊花田。圖／取自富里鄉農會臉書

花蓮縣富里鄉稻草藝術季邁入第5屆，今年以「動物迷蹤．稻翼之歌」為主題，由各社區農民藝術家打造20多隻稻草鳥類裝置藝術，在整片的波斯菊花海中展出作品，吸引遊客到訪。

花蓮富里鄉擁有阡陌良田，是全台最大的有機水稻生產區域。二期稻作收割後的稻草一般是打碎作肥料，田間則撒上油菜種籽營造花海景觀。

富里鄉農會以泰國清邁及日本新潟的稻草藝術季為發想，2019年在羅山展售中心旁田間舉辦第1屆稻草藝術節，社區居民和藝術家利用稻草和竹子編製成裝置藝術，搭配花海，讓收成後的稻田變成冬遊景點，受到遊客歡迎。

富里鄉稻草藝術季今年邁入第5屆，農會總幹事張素華接受中央社記者訪問表示，稻草藝術季已成為富里鄉各社區部落每年稻穀收割後的大事，利用二期稻作收割後的曬乾稻草、以及山邊竹林砍下竹子劈成竹篾，再細細編織製作而成各式作品，「農民藝術家」的用心和巧手令人讚嘆。

張素華說，今年主題區有2公頃多，比去年面積更大，除了過去的大猩猩裝置藝術，這一次新增2座猩猩，園區共4座猩猩，加上20多隻稻草鳥類裝置藝術；此外園區種植波斯花，還有附近羅山社區的油菜花田，營造花海景觀。

園區內可見馬卡道族協會編製的拍翅台灣藍鵲栩栩如生、馬里旺部落的「送子鳥」卷羽鵜鶘鳥樸拙可愛、富南社區的緋紅鳥、東里社區發展協會的孔雀、富里社區編製的藍腳鰹鳥、吉拉米代部落的鯨頭鸛、富里國小師生打造的玄鳳鸚鵡等，每隻鳥都讓人眼睛一亮，遊客拍照不停。

藝術家 裝置藝術

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