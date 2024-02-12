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蘇花路廊北上塞爆 崇德至蘇澳要開2個多小時
春節連假第五天，蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上。截至下午3時為止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為9224輛，北上為8147輛。公路局東區養護工程分局預估，今天蘇花路廊北上車流量仍有約9000輛通行需求。
今年春節連假接近尾聲，許多人趕在大年初三北返，蘇花路廊整天車流量上看1萬8千輛，塞車情形可能要到深夜才會緩解。公路局指出，在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約80分，崇德至蘇澳經蘇花改北上約125分，請用路人避開尖峰時段。
為因應北上大量車流湧入蘇花路廊，東區養護工程分局首次辦理高乘載管制措施。高乘載管制時段原則上預定於2月13日、14日（初四、初五）上午10時至晚間8時，高乘載管制地點為台9線崇德路段北向（168.2公里），高乘載管制將視現場情形採機動管制。
東工分局預估，明、後兩天為春節連假北上車潮最高峰，蘇花路廊以北返旅次為主，在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段可能塞車，明天北上全天交通量約2萬2000輛次，車多壅塞時段為10時至翌日2時。14日全天交通量約2萬輛次，車多壅塞時段為10時至23時。
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