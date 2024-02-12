快訊

她巧遇富國島遭丟包主角⋯一句話曝超高EQ 網跪：家庭教育真好！

台旅客遭丟包富國島 觀光署切「付款時間點」：逾百人先付款繼續行程

平溪支線列車出軌無人傷亡 運安會到場調查事發原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇花路廊北上塞爆 崇德至蘇澳要開2個多小時

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上，崇德至蘇澳經蘇花改北上要開2個多小時。圖／翻攝幸福公路APP
蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上，崇德至蘇澳經蘇花改北上要開2個多小時。圖／翻攝幸福公路APP

春節連假第五天，蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上。截至下午3時為止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為9224輛，北上為8147輛。公路局東區養護工程分局預估，今天蘇花路廊北上車流量仍有約9000輛通行需求。

今年春節連假接近尾聲，許多人趕在大年初三北返，蘇花路廊整天車流量上看1萬8千輛，塞車情形可能要到深夜才會緩解。公路局指出，在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約80分，崇德至蘇澳經蘇花改北上約125分，請用路人避開尖峰時段。

為因應北上大量車流湧入蘇花路廊，東區養護工程分局首次辦理高乘載管制措施。高乘載管制時段原則上預定於2月13日、14日（初四、初五）上午10時至晚間8時，高乘載管制地點為台9線崇德路段北向（168.2公里），高乘載管制將視現場情形採機動管制。

東工分局預估，明、後兩天為春節連假北上車潮最高峰，蘇花路廊以北返旅次為主，在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段可能塞車，明天北上全天交通量約2萬2000輛次，車多壅塞時段為10時至翌日2時。14日全天交通量約2萬輛次，車多壅塞時段為10時至23時。

蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上，崇德至蘇澳經蘇花改北上要開2個多小時。圖／翻攝幸福公路APP
蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上，崇德至蘇澳經蘇花改北上要開2個多小時。圖／翻攝幸福公路APP

蘇花改 蘇花路廊 高乘載管制

延伸閱讀

恐堵到傍晚！南投年初三現旅遊車潮 紫南宮、日月潭省道國道大塞車

首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里恐塞到深夜

初三睏甲飽 午後台1線水底寮路段等5路段現車潮

初三天氣佳將湧車潮 國道客運目前尚有7成以上空位

相關新聞

蘇花路廊北上塞爆 崇德至蘇澳要開2個多小時

春節連假第五天，蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上。截至下午3時為止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流...

宜蘭果菜市場貨車突起火 波及旁邊停放2輛機車

宜蘭果菜批發市場今天下午傳出火警，消防人員到場發現一輛小貨車起火，更波及旁邊的機車，迅速控制火勢，好在沒有人員傷亡，小貨...

連假走春 基市規畫3路線迎客

農曆春節7天連假開始，基隆市府串連在地景點和商圈，規畫3條走春路線，邀請民眾春節期間到基隆遊玩，感受基隆獨特的山海景致，...

釋迦蟲害零檢出 台東嚴把關

台東鳳梨釋迦遭中國大陸禁銷2年多，去年12月首批重返大陸市場，仍傳出有部分鳳梨釋迦被驗出蟲害。現正值盛產季，立委黃建賓發...

基隆市今年再增4所國中小社區共讀站 資源與社區居民共享

基隆市政府運用中央補助前瞻基礎建設經費，打造學校社區共讀站，今年將再完工4所，全市累計達22所。教育處今天表示，圖書館是...

廢耕田變樹光大道 池上鄉打造碳中和鄉鎮

2050年淨零碳排，台東縣跨出第一步，池上鄉公所盤點鄉內廢耕農田，媒介企業界種樹，達到循環經濟並發揮減碳效益，預計在全鄉種下16萬顆樹，打造全國第一個碳中和示範鄉鎮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。