蘇花路廊北上塞爆 崇德至蘇澳要開2個多小時

春節連假第五天，蘇花路廊北上車輛大增，許多車輛塞在花蓮崇德段、太魯閣大橋上。截至下午3時為止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為9224輛，北上為8147輛。公路局東區養護工程分局預估，今天蘇花路廊北上車流量仍有約9000輛通行需求。

今年春節連假接近尾聲，許多人趕在大年初三北返，蘇花路廊整天車流量上看1萬8千輛，塞車情形可能要到深夜才會緩解。公路局指出，在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約80分，崇德至蘇澳經蘇花改北上約125分，請用路人避開尖峰時段。

為因應北上大量車流湧入蘇花路廊，東區養護工程分局首次辦理高乘載管制措施。高乘載管制時段原則上預定於2月13日、14日（初四、初五）上午10時至晚間8時，高乘載管制地點為台9線崇德路段北向（168.2公里），高乘載管制將視現場情形採機動管制。