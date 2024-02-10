宜蘭中興文創園區燈飾浪漫繽紛 年節期間網美熱拍景點

宜蘭縣政府今年在中興文創園區舉辦歡樂宜蘭年，活動結束後的園區燈飾浪漫繽紛，吸引民眾拍照，尤其星河燈區的水面倒影，成為年輕朋友的熱拍景點，美景持續到元宵節；此外傳藝園區為迎接龍年，設計街景藝術裝置「飛龍在天舞春風」及「登龍門好運道」，也是遊客必拍熱點。

「歡樂宜蘭年」是全台灣唯一的農曆年節慶典，除夕守歲晚會昨晚落幕後，中興文創園區的燈飾每天晚上都會綻放亮燈，包括有金龍主題花燈、迎賓隧道燈區、鐵定幸福樹燈、年樹共創燈區及星河燈區等。

入口處迎賓隧道燈區，仰頭向上望無數的小巧燈飾，很適合親子入鏡；再往前走的的右側是一處仿如星空般的水面倒影星河燈區，年輕人或情侶最愛在這裡捕捉倩影；至於，今年的年樹共創燈區邀請近10所學校學童共同繪製燈籠，呈現出充滿童趣的燈飾作品，這些年節燈飾會持續元宵節，美景讓民眾拍好拍滿。

傳藝園區的街景藝術裝置「飛龍在天舞春風」及「登龍門好運道」，打造最有年味的新春盛會，園區的轉運市集、擲骰子遊戲、百項以上手作體驗活動，也是新年走春最佳去處，全家大小都能滿足，年初一、年初二只要設籍宜蘭縣或身份證字號G開頭的民眾，享有免費入園優惠。