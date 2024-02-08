前國代林束梅今告別式覆蓋黨旗 子女善捐千萬遺愛人間

宜蘭前國代林束梅日前安詳離世，享耆壽91歲，今天舉行告別式，國民黨為感念她生前的奉獻，以黨旗覆棺。林束梅一生愛鄉土樂行善，其子女延續母親遺愛，今捐贈宜蘭縣消防局逾450套救護設備、捐贈宜蘭縣家扶中心善款，並計畫成立紀念基金會，地方傳為佳話。

藍綠政壇人士今天上午出席告別式，送林束梅女士最後一程，人潮擠滿現場，包括前縣長林聰賢、蘇澳鎮長李明哲、國民黨縣黨部主委張建榮、縣長林姿妙及議長張勝德，備極哀榮，並且由國民黨中央評議委員會主席團主席楊吉雄代表覆蓋黨旗於棺木，感謝她生前對地方熱心付出。

林束梅女士於1933年出生，父親經營米店，她長大後考上公職，服務於羅東地政事務所，婚後與丈夫共同經營鐵工廠，事業有聲有色；她把商業上的成功回饋社會，創設宜蘭縣愛心關懷協會，熱心公益、樂於助人，獲國民黨徵召選上第3屆國大代表。