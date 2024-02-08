春節連假首日 台東火車站冷清 旅客：不像過年

春節7天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，平均車速60公里，未見車潮湧入。台東火車站也相當冷清，旅客說：「感覺不像過年」。警方預估初二後才會開始湧現大批出遊車潮。

警方指出，今天早上9點過後，南迴公路北上車流稍有增加，但相當順暢，從達仁段一路到台東市區，平均車速都能到60公里；另縱谷線、東海岸線及南橫公路，車輛也非常好走。主要許多民眾都分段上路，學生也早放假，可能要到初二以後才會出現車多的情形。

公路預估今年春節車流高峰期為2月8日至9日的返鄉潮；2月10至12日的出遊潮及2月13日至14日的返工潮。車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，

「從新竹開來台東一路沒有塞車。」黃姓市民說，他清晨4點新竹出發，一路南下經過屏東草埔森永隧道沒甚麼車輛，很好開，10就到台東市區了。