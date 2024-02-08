快訊

堂本剛才結婚！被爆要離開傑尼斯 對「KinKi Kids」去留有共識

壓歲錢該包多少？龍年新春「紅包攻略」 禁忌習俗、行情價一文看懂

台糖瘦肉精事件中央、王必勝要道歉？ 盧秀燕這樣說

春節連假首日 台東火車站冷清 旅客：不像過年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東火車站今天連假首日也相當冷清，有遊客說「早上高雄上車的人就少，感覺不像過年」。記者尤聰光／攝影
台東火車站今天連假首日也相當冷清，有遊客說「早上高雄上車的人就少，感覺不像過年」。記者尤聰光／攝影

春節7天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，平均車速60公里，未見車潮湧入。台東火車站也相當冷清，旅客說：「感覺不像過年」。警方預估初二後才會開始湧現大批出遊車潮。

警方指出，今天早上9點過後，南迴公路北上車流稍有增加，但相當順暢，從達仁段一路到台東市區，平均車速都能到60公里；另縱谷線、東海岸線及南橫公路，車輛也非常好走。主要許多民眾都分段上路，學生也早放假，可能要到初二以後才會出現車多的情形。

公路預估今年春節車流高峰期為2月8日至9日的返鄉潮；2月10至12日的出遊潮及2月13日至14日的返工潮。車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，

「從新竹開來台東一路沒有塞車。」黃姓市民說，他清晨4點新竹出發，一路南下經過屏東草埔森永隧道沒甚麼車輛，很好開，10就到台東市區了。

至於鐵路部分，台東火車站也不見返鄉人潮，車站大廳相當冷清，列車進站及發車，上下車旅客很零星，有遊客說「早上高雄上車的人就少，感覺不像過年」。站務人員表示，高峰期昨晚就一波，預估今晚還會有一波，接著就是初二回娘家，再來是初四和初五的反工潮。

春節7天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，平均車速60公里，未見車潮湧入。記者尤聰光／攝影
春節7天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，平均車速60公里，未見車潮湧入。記者尤聰光／攝影

台東 新竹 火車站

延伸閱讀

台南因應返鄉車潮即時調整號誌控制策略 提醒安平燈區除夕休展

嘉義市區「停車再開」科技執法警方配合稽查勸導 啟用執法日期曝

台東市鯉魚山步道分段施工 8月底全線完工

東海岸富山路段翻車事故 路旁工人合力救出7旬老夫婦

相關新聞

【即時短評】基隆微風怎吹成龍捲風？政治惡鬥犧牲巿民

北北基是共同生活圈，但基隆長期以來沒有大型百貨，想逛百貨得去雙北，如今盼來微風集團進駐，沒想到市府與原NET點交爭議吹起...

前國代林束梅今告別式覆蓋黨旗 子女善捐千萬遺愛人間

宜蘭前國代林束梅日前安詳離世，享耆壽91歲，今天舉行告別式，國民黨為感念她生前的奉獻，以黨旗覆棺。林束梅一生愛鄉土樂行善...

連假首日花蓮火車站現人潮 縣府新春福袋送返鄉旅客

春節連假今天展開，花蓮火車站從昨天下午陸續出現返鄉人潮，預估今、明兩天是高峰期，下車旅客超過1萬3千人次，都帶著大包小包...

春節連假首日 台東火車站冷清 旅客：不像過年

春節7天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，平均車速60公里，未...

春節連假走春 來去台東農遊賞花海

春節7天連假今天展開，許多民眾選擇東飄台東旅遊，連假期間台東除有櫻花季可賞外，地區農會推出賞心悅目的特色花卉景觀，包括東...

走春請小心 花蓮多處要道增測速照相

春節連假即將展開，預計將有大量返鄉車潮，花蓮警方加強交通疏導，除了在交通熱點安排警力疏導，在台9線、台11線等重要幹道也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。