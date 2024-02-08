春節連假首日 台東火車站冷清 旅客：不像過年
春節7天連假今天開始，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，平均車速60公里，未見車潮湧入。台東火車站也相當冷清，旅客說：「感覺不像過年」。警方預估初二後才會開始湧現大批出遊車潮。
警方指出，今天早上9點過後，南迴公路北上車流稍有增加，但相當順暢，從達仁段一路到台東市區，平均車速都能到60公里；另縱谷線、東海岸線及南橫公路，車輛也非常好走。主要許多民眾都分段上路，學生也早放假，可能要到初二以後才會出現車多的情形。
公路預估今年春節車流高峰期為2月8日至9日的返鄉潮；2月10至12日的出遊潮及2月13日至14日的返工潮。車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，
「從新竹開來台東一路沒有塞車。」黃姓市民說，他清晨4點新竹出發，一路南下經過屏東草埔森永隧道沒甚麼車輛，很好開，10就到台東市區了。
至於鐵路部分，台東火車站也不見返鄉人潮，車站大廳相當冷清，列車進站及發車，上下車旅客很零星，有遊客說「早上高雄上車的人就少，感覺不像過年」。站務人員表示，高峰期昨晚就一波，預估今晚還會有一波，接著就是初二回娘家，再來是初四和初五的反工潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言