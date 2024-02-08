以樹養球 台東豐里國小學童踢出足球夢

淨零碳排台東第1步2

去年底台東公益典藏盃足球賽幼兒組，參賽隊伍共有26場勝負，「森林足球場」為勝場再種下26棵樹木。綠色冀泉「以樹養球」計畫，幫後山學童踢出足球夢、踢出永續台灣。

台東「公益典藏盃」足球賽幼兒組，去年12月底舉辦，有台東縣內29個隊伍參賽，所有賽事，有26場分出勝負，綠色冀泉社會企業就會幫獲勝球隊在「森林足球場」種下1棵牛樟樹。

承辦的豐里國小表示，綠色冀泉社會企業執行長陳宇華是台東子弟，事業經營有成一心想回饋故鄉，創辦了「以樹養球」計畫，2016年廣邀社會賢達，受到台東縣雲端愛筵圓夢計畫Ⅲ的支持，舉辦了第1屆「公益典藏盃」，廣受好評，2018年第3屆擴大舉辦加入幼兒組，2019年第4屆成立亞洲第一座「森林足球場」示範區，至今已經舉辦了第八屆。

陳宇華提到，開始推動「以樹養球」時，只要球員比賽中踢進1棵球，綠色冀泉就在校園內種下1棵牛樟樹，但因球隊屢創佳績，不到5年豐里國小的校園就種滿了30棵，沒有多的空間再種，其他學校也都會面臨相同問題，於是改成立「森林足球場」，且將「1球1樹」改成每贏1場比賽，綠色冀泉將幫球隊在「森林足球場」種下1棵牛樟幼苗。

陳宇華表示，除了「你贏球我種樹」外，會以牛樟的枯樹枝或是校園內掉落樹幹、樹枝做獎盃，牛樟的落葉或是修剪的枝葉也可煉精油，創造樹木的循環經濟，部分收益捐贈給足球隊，讓小朋友有持續的經費安心踢球。

陳宇華表示，目前台東加入「以樹養球」的國小有15所，目標60所，這計畫得到國泰人壽支持贊助。而由台東大學教授提供的土地成立第1個「森林足球場」示範場地已經種滿200棵8種台灣高經濟原生樹種，第2個「森林足球場」示範場地選擇在台東森林公園，尚可種2000棵的空間。

這些樹用區塊鏈紀錄成長過程，包括周遭環境，病蟲害等，小球員也能從參加照顧樹，學習到愛樹與護樹的精神，將來看到樹長大一定很有榮譽感與成就感。

豐里國小表示，氣候危機高溫屢破紀錄，未來將嚴重影響戶外運動賽事，種樹是最有效減碳、最直接友善地球的綠色行動，樹循環經濟可支持足球發展經費，而且要人人積極地投入種樹救地球行動，才能讓未來更美好。

台東縣府教育處表示，森林足球場裡的每棵樹都伴隨著每一位參與者共同成長的回憶與收益，更重要的是種樹可以保護生態環境，恢復自然，這才是真正的「永續」。「以樹養球」讓小朋友踢出足球夢，也踢出台灣的未來。

豐里國小足球隊從2021年至2023年拿超過11個全國賽獎盃，戰績輝煌，包括2021年全國學童盃足球錦標賽-東區預賽及全國賽冠軍；2021第11屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，榮獲第1名；2023年全國學童盃足球錦標賽決賽，榮獲國小學校5年級組冠軍；2023第8屆台東公益典藏盃5人制足球邀請賽，榮獲國小組及幼兒園組冠軍。