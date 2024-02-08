【即時短評】基隆微風怎吹成龍捲風？政治惡鬥犧牲巿民

北北基是共同生活圈，但基隆長期以來沒有大型百貨，想逛百貨得去雙北，如今盼來微風集團進駐，沒想到市府與原NET點交爭議吹起「龍捲風」，民代加油添醋，升級網路攻擊、前後任市長政治攻防，連串政治惡鬥讓巿民看傻眼，請回歸尊重司法解決爭端，別讓市民消費權益被犧牲殆盡。

鬧得沸沸揚揚的東岸廣場點交爭議，不斷延燒，爭點在基隆換黨執政，藍終結綠8年執政引發後續政治效應。不同政黨市長為招商開誘因爭取進駐為政績，無可厚非，關鍵是執行力有沒有落實到位，這起事件，卻因資產沒有完成登記，致重新招商後衍生後面一連串糾紛。

巿民一時看得「霧沙沙」，但其實很簡單，就是前市府把OT變成ROT合約，但「營運期間屆滿後營運權歸還政府」，業者出資增建的「附屬物」，基隆市政府享有所有權，合約都載明清楚。

糾紛就在於前市府的簽約對象是大日開發，換謝市府後，租約到期重新招商，認定大日涉弊案不給優先續約權，協力的NET遭累，擔心投資近3億增建到2到4樓建物成泡影，不甘白白送給微風，想透過司法訴訟時間、取回資產主導權、延續商場經營，也提告行政官員動用警力換鎖，主張點交不合法。

藍綠攻防不斷，有綠議員認為謝市長獨厚微風理由不夠充分，請民眾向市長留言反映，甚至林右昌的妹妹也因護兄加入批評戰局，導致藍反擊「不要政治操作」。

林右昌施政8年政績引以為傲，但重大工程從田徑場、城際轉運站到基隆塔，都被謝市府列管「改善缺失」，有無貓膩令人好奇，如今東岸商場再掀爭端，謝市府怪罪前朝不當作為，林右昌幕僚回擊「賤價委商」，別模糊焦點。雙方一堆人跳出來護主，但不必過激搞政治鬥爭，多點就事論事，別把藍綠因換黨執政的仇恨對立，再拉出來鞭屍。

臉書是廣納民意重要管道，謝國樑以機器人帳號攻擊為由關閉留言，很多謾罵、情緒性攻擊，是不是民意，大家心中都有一把尺。只是市長也同時阻斷真正的民意，而一次簽20年，未來經營更要拿出實績，對市民才更有說服力。

東岸廣場車場是基隆市區觀光命脈，前幾天停車和商場都因爭議一度關閉，民眾罵翻天，基隆政黨輪替後，民生更要無縫接軌，重點是趕快把新商家招完成，滿滿的人潮維持下去，改善以前停車缺失，「亮點不要再變回以前的黑暗」。行政法院已裁定回民事庭，宜尊重司法處理。