基隆中正高架橋整修 18到25日深夜封閉施工

基隆市中心往來中山高的中正高架橋，定檢發現數處橋面版損傷數值超出標準，原定去年底整修，因下雨停擺。考量農曆春節旅遊等車潮，延到18日到25日晚間封閉施工。基市府工務處昨公告改道資訊，提醒用路人配合行駛。

中正高架橋1979年完工通車，北端起點在基隆市田寮河臨港的喜豬橋、南端接第29號橋通往中山高。除了是市區車輛往來中山高的要道，基隆港東岸碼頭進出的重車也會行駛，加速橋梁受損，曾列全台十大危橋，2009年補強工程完工才除名。

為延長使用年限，市府公告2016年起禁止大貨車、砂石車、聯結車等大車行駛，市警局交通隊更在2020年啟動「科技執法」，遏阻違規。

基市府工務處昨表示，中正高架橋2019年起列每年定檢橋梁，去年9月發現數處橋面版等料件損傷數值超標，排定去年12月封路整修，但因下雨，混凝土工程不宜施作暫緩，後續又遇跨年、農曆春節，決定延到年後施工。

工務處長陳耀川說，為不影響春節假期民眾採買及返鄉通行需求，排定18日到25日深夜分兩階段封路施工。

中正高架橋南向車道（中正路往中山高）18日至20日晚上11點至隔日清晨6點封閉，市區用路人可行駛忠一路、孝二路接中山高；北向車道（中山高往中正路）21日至25日，凌晨0點至隔日清晨6點封閉，中山高用路人可直行孝二路，再右轉忠一路接中正路或仁一路。