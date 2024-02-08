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走春請小心 花蓮多處要道增測速照相

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

春節連假即將展開，預計將有大量返鄉車潮，花蓮警方加強交通疏導，除了在交通熱點安排警力疏導，在台9線、台11線等重要幹道也增設測速照相執法。

吉安警分局盤點轄區內幾個熱門景點，包括壽豐鄉山姆先生咖啡館、張家韓園、鯉魚潭風景區、遠雄海洋公園、雲山水、台開新天堂樂園及理想大地A2水岸園區星巴克等，春節期間出遊人潮多，很可能造成交通壅塞，將加強疏導及管制，另外在台9線197.9公里處及台11線鹽寮派出所前，增設測速照相。

鳳林警分局於8日至14日連假期間，在台9線及台11線等重要幹道，一共增設5處測速照相，包括台9線219.1公里處鳳林段、238.7公里處光復段、250.5公里處瑞穗段，以及台11線47.7公里處及54公里處豐濱段，將採不定時移動式測速照相執法。

玉里警分局轄內有台9線、花193縣道及台30線玉長公路等重要道路，警方評估，台9線玉里鎮大禹國小前，及富里鄉的吳江村安通路口、東里村大莊路口、竹田村東竹學校園路口、石牌村石牌路口都是易壅塞路段，若台9線車流量大時，可改道花75縣道、花193縣道及台11線。

警方提醒，高寮大橋便道目前封閉，如果要行駛花193縣道北上，必須在台9線279.5公里右轉，而重建中的玉里大橋仍然維持單橋雙線通行，請用路人務必要減速慢行。

春節 測速 連假

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