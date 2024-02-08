宜蘭五漁村 發表「漁見‧新五感」形象影片

宜蘭縣開發「五漁村」觀光新亮點，昨發表5支針對漁村所拍攝的「漁見・新五感」系列影片，影片中每個漁村都定義一種感官享受，並結合在地漁港及鐵路車站介紹，以中英日3種字幕，帶領遊客探索秘境、美食饗宴、文化體驗、戶外體驗、衝浪等五感旅行。

宜蘭沿海100多公里海岸線，其中頭城鎮這五座漁村所串連海岸線約21公里。縣長林姿妙昨天在影片發表中從北到南簡易形容五漁村，石城代表的意象有山、大里有海、大溪新鮮漁貨、梗枋自然美景、外澳的風適合衝浪，都非常美。

五漁村有山有海，可以衝浪及品嘗美食，是未來宜蘭的觀光新亮點。圖／縣府提供

觀光發展協會理事長王文新說，以往宜蘭舉辦大型活動多位於溪南，這次針對宜蘭最北的頭城鎮開發五漁村，也因此吸引很多新飯店蓋在頭城鎮，縣府把五漁村結合附近的漁港及車站，是宜蘭未來觀光發展新亮點，值得期待。

縣府工旅處表示，系列影片除了展示美麗自然環境，也強調把五感延伸至在地文化和自然生態，拍攝團隊深入當地漁港和鐵路車站，尋找揭示頭城獨特文化和歷史的細節。

首先「看見」石城的海與石子城，湛藍的海、刻有歲月痕跡的石牆；「嗅見」大里的廟宇與山徑，纏繞著信眾及歷史淵源的廟宇香火、來自山嵐間充滿生機的氣味；「嘗見」大溪的新鮮與海味，現撈及特色土產一口接一口，食指大動味蕾大開；「聽見」梗枋的傳統與自然，最天然的動人旋律；「觸見」外澳的海風與浪，逐浪者帥氣下浪，帶著觀者看見充滿能量的海。