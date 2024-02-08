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台東鯉魚山步道整修 8月展新貌

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
鯉魚山山頂觀景平台可俯瞰台東市區與太平洋，天氣晴朗時還能看見綠島及蘭嶼。記者徐白櫻／攝影
鯉魚山山頂觀景平台可俯瞰台東市區與太平洋，天氣晴朗時還能看見綠島及蘭嶼。記者徐白櫻／攝影

台東鯉魚山是市區重要地標及休憩區，登頂後可遠眺綠島及蘭嶼，不過步道周遭景觀凌亂、邊坡塌陷，多處木製欄杆晃動很危險，屢受民代及居民批評。林業保育署台東分署表示，818萬元的優化工程已於年前動工，老樹休憩區、鯉首觀景平台等地採分區封閉施工，預計8月底完工。

標高75公尺的鯉魚山因丘陵地形似倒臥鯉魚而得名，老一輩說，鯉魚山曾有軍隊駐守，日治時期有神社，光復後改建忠烈祠，留有防空洞、碉堡及砲台等軍事設施。當地步道約1.7公里，串聯老樹休憩區、鯉首、鯉眼及鯉尾等地觀景平台，不過管理機關涵蓋縣府、台東市公所及林業署，議員質詢時常炮轟。

「多處木製欄杆晃動，很危險」，滕姓居民說，來台東玩，鯉魚山景觀遼闊值得一遊，不過整體環境需好好整理，免得辜負美景。滕男友人也說，宜蘭員山跟鯉魚山條件相似，不過員山公園整潔又舒適，鯉魚山有很大的改善空間。

林業署台東分署指出，鯉魚山步道部分設施鏽蝕、損壞，鯉首觀景平台、老樹休憩區亦有地基不穩及邊坡塌陷等問題，這次包括老樹休憩區、鯉首觀景平台、鯉魚亭、鯉尾平台及步道路面都納入優化工程範圍，各入口處已公告封閉施工區域及封閉路段，避開施工處還是可以登山健行。

台東 林業署 男友

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