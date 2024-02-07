花蓮果菜市場到貨量充裕 應景蔬果價格平穩
農曆春節將至，連日來不少民眾趕著採買應景蔬果，花蓮縣府農業處表示，前陣子一波寒流，但未影響年節蔬果採收供貨，今年春節縣內農產交易熱絡，供貨充裕，價格維持平穩，花蓮果菜市場將從除夕至大年初三休市4天，提醒民眾採買年菜務必要把握時間。
花蓮縣長徐榛蔚一早由農業處長陳淑雯陪同到花蓮果菜市場，關注年節蔬果供貨狀況，也向攤商、消費者拜早年。花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德表示，春節前蔬果量供應充裕，一些應景的蔬果，像是高麗菜、大白菜、蒜苗、芥菜、棗子、柑橘、水梨等，供貨量都很穩定，絕對可以滿足民眾需求。
他說，果菜市場仍依往例於除夕至大年初三休市，歡迎民眾把握時間到果菜市場採買。
陳淑雯說，分析前兩年同期交易情況，春節前3天，蔬菜到貨量較往年微幅上升，價格略為下降。以應景蔬菜為例，高麗菜拍賣價每公斤約為18元、大白菜為14元、蒜苗為86元，應景水果棗子拍賣價每公斤約130元、柑橘54元、水梨96元，都在歷年波動區間之內，農業處會持續關注交易行情。
近日食安議題引起重視，縣府表示，已補助花蔬社辦理蔬菜農藥殘留檢驗，呼籲民眾採買時，一定要採購通過農藥殘留檢驗的安全蔬果。
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