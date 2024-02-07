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基隆立德路過年前落石阻路 市府清除後禁路旁停車避險

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立德路今天有石塊從山壁墜落車道，阻礙通行。市府工務處派員清除落石後，在靠山壁路側設置護欄，防止人車靠近發生意外。圖／基市府提供
基隆市立德路今天有石塊從山壁墜落車道，阻礙通行。市府工務處派員清除落石後，在靠山壁路側設置護欄，防止人車靠近發生意外。圖／基市府提供

基隆市立德路今天有石塊從山壁墜落車道，發生當下沒有人車經過造成人員傷亡或車輛損毀。市府工務處派員清除落石後，在靠山壁路側設置護欄，防止人車靠近發生意外。

市府今天上午接獲民眾通報，連接信義區深澳坑路、中正區祥豐街的立德路，有落石掉落車道，阻礙通行。警二分局員警最早趕到現場，發現落石長寬約50公分，高約30公分。警員擺設交通錐提醒往來車輛，並在現場疏導交通。工務處隨後派員到場清除落石，恢復正常通行。

市長謝國樑得知發生落石事件，指示工務處妥善處理。工務處長陳耀川說，連日下雨，導致立德路邊坡鬆動發生落石。市府接獲通報，就通知開口契約廠商到場清理，接著設置圍籬，過年期間禁止民眾停放車輛，以免危險。日後也會邀請專業技師到場勘查，了解是否要針對落石區域邊坡進行整治。

基隆市立德路今天有石塊從山壁墜落車道，阻礙通行。市府工務處派員清除落石後，在靠山壁路側設置護欄，防止人車靠近發生意外。圖／基市府提供
基隆市立德路今天有石塊從山壁墜落車道，阻礙通行。市府工務處派員清除落石後，在靠山壁路側設置護欄，防止人車靠近發生意外。圖／基市府提供

落石 謝國樑 車道

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