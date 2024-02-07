謝國樑欲比照橫濱打造摩天輪 業者看好、議員籲考量地點

為了提振觀光！基隆市長謝國樑又有新點子，他希望明年能在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，搭配港區夜景，成為北台灣新亮點，究竟這個想法能替觀光產業帶來多大幫助？本文有詳細分析。

根據市府規劃，目前會先採用暫時性的遊具，先打造海景兒童樂園，接著會請議會追加預算，將摩天輪設施安裝起來。目前希望採購40公尺至60公尺的摩天輪，地點將設置在基隆國門廣場。

謝國樑指出是參考橫濱，但韓國瑜也曾有規劃

「因為看到橫濱的摩天輪」，為何會有這樣想法？剛從日本回來的謝國樑給出了不太意外的答案；考察期間，他看到橫濱的摩天輪，替當地帶來不小經濟效益。這項設施是在橫濱博覽會期間1989年運作，接著在1998年移到岸邊，隔年開始運作，30多年來沒有太大問題，也成為橫濱市的城市特色。

如今，基隆也希望達到一樣的成果，他認為未來摩天輪落成，能成為北台灣重要的觀光景點，相信大家都會爭相來遊玩。特別是現階段東岸商場非常受關注，能搭配摩天輪，能給大家更多的觀光旅遊和購物元素。

建置摩天輪的相關經費？目前市府正在具體評估中，但未來營運應該會採收費模式，因為要有商業模式才好營運下去，畢竟要成為長期性、永久性設施，一定會有一些收費功能，讓基隆的孩子與各地遊客開心遊玩，但小朋友的部分，傾向會有一些優惠措施。

值得一提的是，這是近期第二位藍營地方首長有這樣的想法，前一位是高雄市長韓國瑜，當初他也提議在愛河旁興建「愛情摩天輪」，但因為他競選總統遭到民眾罷免，最終不了了之。

影／橫濱摩天輪燈光秀。取自YouTube@よこはまコスモワールド

業者看好，有機會留往台北跑的郵輪客

台北市觀光發展協會副秘書長楊景棠表示，地方政府要行銷觀光景區，有噱頭有亮點很重要，基隆目前有大批的郵輪客，亞太地區最大的郵輪「地中海榮耀號（MSC Bellissima）」更是首度以基隆港為母港，預估基隆港今年各航次旅遊人次可達56萬人次，恢復到疫情的六成。

在過去，很多郵輪客下船，短暫一天的停留時間全部都往台北跑，基隆需要留住遊客的理由，如果要在港都腹地建置摩天輪，他認為有機會達到這樣的效果。

但他認為，有一些相關配套措施要一併考量，像是設施運轉區、周遭的招商、民眾人流動線、上下車點、周遭車流、其餘附屬設施，當地居民共商等，目前沒有看到詳細的計劃內容。此外要有這些設施，相關腹地也必須足夠，但第一時間直覺是腹地不夠大。

以橫濱摩天輪為例，楊景棠說當地不是只有一座摩天輪，而是三個園區組成的都市型立體遊樂園，基隆有相當多山海及港都歷史旅遊元素，從大航海時期一直到近代，像是聖薩爾瓦多城、清朝在基隆所興建的第一條街，台灣鐵道史上第一條隧道，海水游泳池、砲台要塞、落日海灣等。

如果真的可行，未來可以思考，搭配港灣設施以及地方深度體驗旅遊分散人流，讓旅人腳步變慢、探訪的地點變多。

雄獅總經理王岳聰則認為，自己沒有看到完整內容尚無法評估，但對當地來說確實增加一個觀光亮點，現階段台灣北、中、南恰巧有一個指標性摩天輪，分別是美麗華、麗寶樂園跟夢時代。但從過去經驗來看，這些設施一開始確實吸引大批人潮，但要維持熱度難度頗高，因此相關配套，以及怎麼延續觀光量能？會是市府需要注意的課題。

謝國樑體驗深圳遊樂園區。取自基隆市政府

蓋摩天輪犧牲民眾活動空間，可選更好地點？

國民黨議員宋瑋莉認為，摩天輪興建完成會是當地非常大的旅遊亮點，對觀光發展絕對有正面助益，未來基隆捷運興建，北部民眾剛好可以搭捷運來遊玩。

但基隆市民進黨議員張顥瀚認為，過去基隆要舉辦市集甚至一些活動，很缺乏相關的地點跟空間。這幾年國門廣場經過整理，規劃出很舒適的空間給市民使用，如果未來放進摩天輪，會直接犧牲這些遊憩的空間，如此一來就跟過去的努力背道而馳。

他認為要蓋摩天輪不是不可行，但地點應該再做考量，像是基隆港東岸未來軍港西遷，就能搭配郵輪轉運中心來建置。此外，近期傳出微風集團取代NET進駐東岸商場，屆時也可以學習台中三井摩天輪的模式來要求業者，屆時甚至不用花到市府預算。

目前議會尚未看到整體規劃與預算內容，但市府若沒有完整評估，他不會接受這樣提案。當然現階段議會藍大於綠，國民黨動用表決來強渡關山，但這就要市府跟國民黨一起承擔後果。

從電動機車到摩天輪，不難看出謝國樑極欲讓基隆有所突破，跟上雙北、桃園的腳步，也不難看出他對城市治理有獨到想法，能否付諸實行並達到理想的結果，大家拭目以待。

（本文出自2024.02.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）