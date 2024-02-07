台東鯉魚山環境讓遊客直搖頭 整修工程預計8月完工

鯉魚山是台東市區重要地標及遊憩區，登頂後視野遼闊，可遠眺綠島及蘭嶼。不過山上景觀凌亂、邊坡塌陷，屢受民代及居民批評，遊客量日益減少。林業保育署台東分署表示，步道優化工程已啟動，老樹休憩區、鯉首觀景平台等地均在施工範圍，採分區封閉施工，預計8月底完工。

鯉魚山標高75公尺，因為丘陵地形似倒臥鯉魚而得名。老一輩居民說，鯉魚山曾經有軍隊駐守，日本時期有神社，光復後改建忠烈祠，留有防空洞、碉堡及砲台等軍事設施。

鯉魚山步道長度約1.7公里，串聯老樹休憩區、鯉首、鯉眼及鯉尾等地觀景平台，不過管理機關涵蓋縣府、台東市公所及林業保育署等單位，常成議員質詢時的炮轟重點。

「多處木製欄杆晃動很危險！」常爬山的滕姓居民說，來台東遊玩不是只能吃米苔目或豬血湯，鯉魚山步道距離短，景觀遼闊值得一遊，不過整體環境需要好好整理，免得辜負美景。同行的友人也說，宜蘭員山跟鯉魚山條件相似，不過員山公園整潔又舒適，這裡有很大的改善空間。

林業保育署台東分署指出，步道部分設施有鏽蝕、損壞等情形，另在鯉首觀景平台、老樹休憩區有地基不穩及邊坡塌陷問題，此次編列818萬經費進行優化，目前採取分區施工管制，預計8月底完工。