避開跨年、農曆春節車潮 基隆中正高架橋年後封閉整修

基隆市中心往來中山高的中正高架橋，定期檢查發現數處橋面版損傷數值超出標準，原定去年底整修，因下雨停擺。考量跨年、農曆春節旅遊車潮，以及民眾採買、返鄉用路需求，延到2月18日到25日晚間封閉施工。基市府工務處今天公告改道資訊，提醒用路人配合行駛。

1979年完工通車的中正高架橋，北端起點在基隆市田寮河臨港的喜豬橋，南端接第29號橋通往中山高。這條道路除了是基隆市區車輛往來中山高要道，基隆港東岸碼頭進出重車也會行駛，加速橋樑受損，曾被列為全台十大危橋，2009年補強工程完工才除名。

為了延長中正高架橋使用年限，市府公告2016年起禁止大貨車、砂石車、聯結車等大車行駛。部分重車司機不想放棄走這條「捷徑」，違規行駛。警方設崗取締耗費人力， 市警局交通隊2020在中正高架橋北端啟動「科技執法」，才遏阻違規歪風。

基市府工務處今天表示，中正高架橋從2019年起列為每年定檢橋梁，以利及早發現問題，防止衍生重大工安事故。去年9月發現數處橋面版等料件損傷數值超標，排定去年12月封路整修，但因下雨，混凝土工程不宜施作暫緩。考量緊接著就是跨年、農曆春節，決定延到年後施工。

工務處長陳耀川說，中正高架橋為基隆市區重要聯外道路，車沆量極大，為延長橋梁使用年限及保障用路人安全，每年定檢並依視查結果補強修復。為不影響春節假期民眾採買及返鄉通行需求，排定18日到25日深夜分兩階段封路施工。

中正高架橋南向車道（中正路往中山高） 2月18日至20日，晚上11點至隔日清晨6點封閉，市區用路人可行駛忠一路、孝二路接中山高。北向車道（中山高往中正路）2月21日至25日，凌晨0時至隔日清晨6點封閉，中山高用路人可直行孝二路，再右轉忠一路接中正路或仁一路。