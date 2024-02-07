台東市鯉魚山步道分段施工 8月底全線完工
林業及自然保育署台東分署進行台東市區鯉魚山設施維護工程，採分段施工，預計今年8月底恢復全面開放，部分步道封閉施工中，沿途設有施工告示，避免民眾誤闖工區。
鯉魚山步道是台東市區的著名地標之一，全長1.7公里，是在地居民健行的熱門步道，山頂景觀台可俯瞰台東市區、遠眺都蘭山，天氣晴朗時還有機會看見綠島及蘭嶼。
台東分署指出，因步道長年使用，部分設施出現鏽蝕、損壞等情形，為確保民眾登山安全，今年1月起至8月31日進行步道設施維護及優化工程。
台東分署指出，工程針對老樹休憩區、鯉首觀景平台、鯉魚亭、鯉尾平台步道路面納入維護及優化範圍，預計8月底前完成並恢復全面開放。
施工期間步道入口處公告封閉施工區域及路段，工區設有圍籬避免民眾闖入，後續開放訊息會公告於台灣山林悠遊網。
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