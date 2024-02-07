宜縣消防局急救病患 成功率創新高

宜蘭縣消防局去年下半年針對到院前失去心跳呼吸患者進行搶救共200人，經急救2小時內恢復生命徵象有59人，急救成功率為 29.50%，創歷年新高；消防局也運用「無人機」搜救，在重大意外事件中發揮功能。

宜蘭消防救護成果再創佳績，縣府表揚救護有功人員共22人，昨推派8人代表受獎，縣長林姿妙表示，急救恢復生命徵象59人中，有8件8人最後康復出院，代表8個家庭因為消防精準急救，保有圓滿幸福的家庭。

消防局指出，112年下半年，在案發2小時內恢復生命徵象平均急救成功率為 29.50%，較前年同期20.54%上升8.96%，創下歷年來的急救新高。人命的挽救需要各方人力物力支持，感謝社會大眾無私奉獻，贈送各式救護耗材及器材，各消防分隊普遍都有設置Lucas自動心肺復甦機。

消防局並於112年度開放骨針、插管等急救，精進救護品質，提升到院前緊急救護的成功率，並且在9個消防分隊設置「CPR+AED學習站」，去年舉辦169場次教學宣導，強化民眾第一時間對於OHCA患者的緊急處置。另統計去年空拍無人機協勤山域搜救23件、水域5件。