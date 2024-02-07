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導覽圖變「誤導圖」 台東旅遊資訊掉漆

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
東海岸金樽遊憩區導覽圖示介紹，遊客想走步道去海邊，卻不見步道出入口，反而是一面水泥牆。記者尤聰光／攝影
東海岸金樽遊憩區導覽圖示介紹，遊客想走步道去海邊，卻不見步道出入口，反而是一面水泥牆。記者尤聰光／攝影

春節將到，走春觀光人潮陸續湧入，有遊客到台東金樽遊憩區想走步道去海邊，依導覽圖卻不見步道出入口，反而是一堵水泥牆，批根本是「誤導圖」，不符合現況，公部門連更新基本功都慢半拍，十分「掉漆」。台東縣府表示，將統整府內及相關機關旅遊資訊，盡速改善。

遊客抱怨，台東縣政府觀光旅遊網，很多景點介紹的照片跟現地景觀不同，火車站導覽圖介紹的景點有的也不存在。另有遊客說，日前在金樽遊憩區依據導覽圖走步道去海邊，結果步道出入口竟是一堵水泥牆！

台東縣為全台觀光大縣之一，但有旅遊導覽資訊與實際現況相距甚遠，不是現地點已不再，就是網路圖示不符。記者尤聰光／翻攝
台東縣為全台觀光大縣之一，但有旅遊導覽資訊與實際現況相距甚遠，不是現地點已不再，就是網路圖示不符。記者尤聰光／翻攝

東部海岸風景區管理處表示，金樽步道因為自然災害坍塌已經無法修復，考量到遊客安全才會以水泥牆封堵出入口，待遊憩區內設施完備後，再更新導覽牌示內容，並針對相關旅遊景點更新資訊。

台東縣政府表示，除了各車站或機場有縣管旅遊圖表資訊，其他機關、縣府以及鄉鎮機關旅遊官網也會建置導覽資訊，導致參差不齊，未來將會全面盤點改善，滾動式更新，讓民眾獲得最新訊息。

台東 景點 火車站

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