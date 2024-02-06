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海科館潮境方舟1號變祈福方舟 初一至初六媽祖登船祈福

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館潮境方舟1號變祈福方舟，初一至初六媽祖登船祈福。圖／海科館提供
海科館潮境方舟1號變祈福方舟，初一至初六媽祖登船祈福。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館今年農曆春節，結合海洋民俗文化將海科館「潮境方舟1號」化身為祈福方舟，初一至初六恭請媽祖登船，並開放讓民眾登船敬仰媽祖，參與祈福點燈，以五感體驗視覺的外在溫暖燈光。登船祈願場次有限，可及早預約。

「潮境方舟1號」在夏季時分會航行於海上，執行海域環境與生態監測、海洋維護的任務，同時也支援博物館的公民科學家教育活動，但冬季受限東北季風無法下水暫置陸域。

春節期間海科館特別恭請媽祖登船，除了祈求媽祖庇護在海上執行任務的安全，也讓民眾新春祈願和上船點燈特別的體驗。

海科館館長陳素芬說，農曆春節很多喜歡走訪廟宇，祈求眾神守護平安，媽祖是海上的守護神，特別是在海上作業或漁村的民眾們，媽祖更是心中不可或缺的信仰之光。初一至初六，每日上午9時起至下午3時止，停放在望海巷「潮境方舟1號」將轉化成祈福的方舟。

活動現場有扭蛋抽好禮，扭蛋好禮有媽祖加持過的天然精油蠟燭、花草精油平安米鹽、專屬姓名作詩、特製籤詩祝福以及大發利市祈願卡等。

主題館的海洋文化廳，也有完整呈現台灣媽祖信仰文化的展示，民眾可參酌入館優惠組合。相關資訊，可參國立海洋科技博物館活動官網：

(https://nmmst.fonticket.com/ticket/9b0VyXDoPdaqmLPB?lang=zh_TW)。

博物館 媽祖 海科館

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