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春節必備！宜蘭春節服務不打烊 網羅各大資訊一點通

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
即將進入年假，各公家機關等單位停止上班，縣政府特別設計「宜蘭春節服務不打烊」網站，把春節期間的旅遊景點、走春資訊、安粥、急診就醫及垃圾清運等民生資訊全部彙整起來，民眾只要點進去網站，即可找到相關資訊。記者戴永華／翻攝
即將進入年假，各公家機關等單位停止上班，縣政府特別設計「宜蘭春節服務不打烊」網站，把春節期間的旅遊景點、走春資訊、安粥、急診就醫及垃圾清運等民生資訊全部彙整起來，民眾只要點進去網站，即可找到相關資訊。記者戴永華／翻攝

即將進入7天年假，各公家機關等單位停止上班，縣政府特別設計「宜蘭春節服務不打烊」網站，把春節期間的旅遊景點、走春資訊、安粥、急診就醫及垃圾清運等民生資訊全部彙整起來，民眾只要點進去網站，就可以找到年節相關資訊，如果找不到也可撥打服務專線。

縣府計畫處今說明「宜蘭春節服務不打烊」網站服務內容，點入newyear.e-land.gov.tw網址，共有8大主功能選項，大致有縣長賀年-龍來過好年、宜蘭走春-歡樂宜蘭年及各遊憩景點開放時間、平安粥-各寺廟提供平安粥資訊、交通疏運及替代道路、公部門及國中小免費停車、醫療院所及動物醫院門急診時間、除夕及年假期間垃圾清運資訊、縣府各服務專線。

例如在「宜蘭走春」選項中介紹宜蘭過年走春必訪、中興文創園區活動、景點開放資訊、文化場館開放時間、蘭陽博物館春節期間展覽、傳藝園區、礁溪溫泉燈花季、冬山舊河港燈節、三星落羽松秘境、蘭陽原創館等開放時間及活動內容。

民眾過年最愛的「平安粥」選項中有春節寺廟平安粥地圖、溪北及溪南供應平安粥各寺廟的地址，供應天數時間及葷素食等；「垃圾收運」選項中，有12個鄉鎮市在過年期間的停收或加班收運時間，民眾只要進入網站，滑滑手機，方便找到想要的資訊。

宜蘭 春節 景點

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