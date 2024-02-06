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保育類萌鳥落難台東省道旁 警民撐傘護「領角鴞」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民眾昨晚省道台9線公路鹿鳴段發現1隻二級保育類「領角鴞」落難路旁，遂通報警方，警民撐傘護鳥。圖/關山警分局提供
民眾昨晚省道台9線公路鹿鳴段發現1隻二級保育類「領角鴞」落難路旁，遂通報警方，警民撐傘護鳥。圖/關山警分局提供

民眾昨晚在省道台9線公路台東鹿鳴段發現1隻二級保育類「領角鴞」落難路旁，遂通報警方，警民撐傘護鳥，最後由專業單位接手做後續妥置。

關山警分局表示，經池上野灣野生動物保育協會診斷後發現領角鴞胸骨及鎖骨部分有骨折現象，目前將其翅膀固定及給予點滴輸液，並持續於簡易ICU病房嚴密觀察，期望有好的結果。

「有鳥耶！」昨晚7點多間，關山警察分局鹿野分駐所獲報台9線鹿鳴段路邊有隻鳥，員警隨即前往察看，發現是隻二級保育類鳥類領角鴞，因當時下著雨，員警民眾擔心領角鴞淋濕，貼心撐傘擋雨。遂通報縣府農業處林務科置所內領取，再轉由池上野灣野生動物保育協會診療。

警方指出，台東縣內有良好的自然環境，再加上近幾年大力推行環保及保育，縱谷地區已成為野生動物棲地，領角鴞棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，列入二級保育類動物，受法律規範保護禁止捕獵和販售。

「領角鴞」落難路旁，萌樣令人心疼。圖/關山警分局提供
「領角鴞」落難路旁，萌樣令人心疼。圖/關山警分局提供

台東 警察 骨折

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