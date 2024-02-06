歡喜回家過年 玉里醫院精神病友專車返鄉團圓
花蓮衛福部玉里醫院收治全台各地精神病友，每年辦理春節返鄉過年，由醫護及社工人員隨行，搭乘南下及北上方向返鄉列車，今天共有97名病友順利返鄉與家人團聚。
玉里醫院返鄉專車持續20多年，前幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，去年重啟，院方指出，為了能夠回家，病友們更積極參與復健治療，爭取良好表現，帶給住民很大鼓勵。
玉里醫院指出，為讓住民能逐漸返回社區，除了平時教導住民及家屬按時服藥控制病情的重要性，家庭關係維持也是重要課題，藉由返鄉專車維繫家人間親情，短期家庭適應，使家庭及社區漸漸接納精神病友。
今天上午，院長簡以嘉、副院長陳興剛也到玉里火車站替返鄉住民們送行，叮嚀住民們回家後仍要按時服藥、作息正常。
等候列車期間，住民們歡欣鼓舞的氛圍也感染乘客，有住民伯伯說，每次都很期待回家，感謝玉里醫院照顧。
院方表示，每個病患返鄉時間不一，短則幾天、長則1個月，返家期間每天都須回報病患用藥及身體狀況，假期結束後由家屬自行送回醫院。
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