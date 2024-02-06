東岸商場爭議 綠議員點名市長道歉、處長下台 市府：依法行政

基隆市東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議。民進黨基隆市議會黨團今天召開記者會，指市長謝國樑未經法院程序違法點交，動用大批警力戒護強制換鎖，市長應道歉，交通處長王圳宏應下台。市府表示，一切依法執行，稍後將有完整回應。

民進黨議會黨團總召陳宜說，東岸商場爭議近期已引起全國爭議，市府在深夜請大批警力戒護，破門換鎖強制手段造成違法疑慮，議會將請市長謝國樑說明來龍去脈。

議員張之豪表示，謝國樑應說明兩點，一是為何終止原廠商大日開發沒有繼續，二是為何做到30年（20年簽約+10年優先）的合約。議員施偉政說，當天大批警方戒護強制開鎖，未經法院程續，交通處理王圳宏應下台，市長要道歉。

議員鄭文婷表示，有公權力的市政府也要依法行政，房客租約到期縱使沒有搬走或積欠房租，可以直接開鎖進去嗎？必須透過法院的程序來執行。議員張顥瀚認為謝國樑做了最壞的示範，帶頭違法。

另外，針對東岸商場的爭議，市府今天上午說明，NET在民事的假處分聲請被地院駁回兩次之後，向行政法院聲請的假處分，也被認為不是公法上爭議，裁定將移送給民事庭審理，等於未被受理。

基隆市政府及律師簡榮宗表示，NET陸續向地院及行政法院提出訴訟及假處分聲請。之前向基隆地院聲請民事假處分，去年11月30日開庭時，法官曾當庭說，這是NET提出的第三次聲請，前兩次都駁回了，要NET補充聲請的必要性何在；後來NET在今年1月8日把這個聲請撤回。

簡榮宗指出，NET也向行政法院提出假處分的聲請，1月29日開過一次庭，2月5日行政法院表示，將會裁定移送給民事庭審理，等於未被受理。

簡榮宗補充說，在開庭時，他們主張此案不是公法上的爭議，如果是所有權認定，應該不是由行政法院審理；而顯然行政法院也認同他們的主張，將把此案裁定移送給民事庭來處理。

市政府及簡榮宗認為，NET已提出三次民事假處分聲請及一次行政假處分聲請，都沒有獲得裁准，顯然法院認為沒有必要性與急迫性；市政府尊重NET透過法律途徑釐清爭議的權利，但也希望尊重法院審理結果。