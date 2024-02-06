春節拚觀光 台東導覽資訊掉漆 遊客看圖去海邊卻撞牆 縣府：滾動更新

春節連假將到，台東縣為觀光大縣，但有旅遊導覽資訊與實際現況相距甚遠，不是現地點已不再，就是網路圖示不符。有遊客表示，她日前去金樽遊憩區，想依導覽圖走步道去海邊，卻不見步道出入口，反而是水泥牆，「根本是誤導圖」，遊客批公部門連更新基本功都掉漆，怎麼推動觀光？縣府表示，將盤點相關旅遊資訊改善。

遊客指出，縣府觀光旅遊網很多景點介紹照片就跟實際縣地景觀不同，火車站也有導覽圖介紹不存在的景點。另有遊客表示，她日前去東海岸旅遊，停靠金樽遊憩區，依導覽圖想走步道去海邊，卻不見步道出入口，反而是一面水泥牆，「根本是誤導圖。」

東部海岸風景區管理處表示，目前金樽步道已因自然災害坍塌無法修復，考量遊客安全才會用水泥牆封堵進出口處，導覽牌示待遊憩區內所有設施完備後，才會更新所有內容，並也會針對所轄旅遊景點資訊進行滾動更新。

民眾國內出遊，台東吸引人潮拜訪，而各政府機關單位也不斷增新或增建相關旅遊設施景點，往往這些景點不是因天然災害毀損不再，就是重新整建，但公部門似乎在關關資訊的更新上永遠慢半拍。