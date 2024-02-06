東岸廣場重新招商惹爭議 謝國樑臉書關留言曝原因
基隆市東岸廣場重新招商，基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生爭議。台北市議員許淑華昨指有基隆鄉親在基隆市長謝國樑臉書留言，全被封鎖加刪除。謝國樑今天上午在臉書首次說明，因有企業透過機器人帳號，不斷地對他的臉書攻擊，決定暫時將留言關閉。
謝國樑今天上午在臉書貼文，最近因為有企業透過機器人帳號，不斷地對他的臉書進行攻擊，而且並不會在短期內就結束，因此他們決定暫時將留言關閉。
謝國樑說，未來如果對他們貼文有興趣，或有不同看法的朋友，都歡迎透過表情發表您的看法，也感謝大家對他們臉書的關心。
許淑華昨在臉書表示，東岸廣場過去曾有治安問題，經過NET投入近3億改建後，成為今日基隆人可以安心消費，全家出遊的場所。基市府並不是法院，為何可以在產權尚有爭議時，帶頭違法點交？為何「封鎖加刪除」有意見的基隆小市民？
基市府發言人余治明昨表示，謝國樑個人臉書近日湧入大量不明身分帳號，甚至用機器人重複洗版，出現非理性謾罵文字，因此暫時限制留言，僅提供固定粉絲留言。
基市府交通處長王圳宏說明，市府1月27日就在在東岸商場各處，張貼「營運權利範圍及新營運業者」公告，但遭不明人士撕毀公文書。原OT契約已在1月31日屆期，交通處2月1日收回土地、建築物及相關設備、設施，只是契約甲方履行契約條款，契約乙方大日公司若有疑義，可以向市政府提出相關主張。
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