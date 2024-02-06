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宜蘭台灣好行輕旅行 雙線套票開賣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
縣政府宣傳「宜蘭輕旅好行」套票，以台灣好行礁溪線與冬山河線，結合周圍特色商家，提供1套票、1公車、1條龍的1日遊。記者戴永華／攝影
縣政府宣傳「宜蘭輕旅好行」套票，以台灣好行礁溪線與冬山河線，結合周圍特色商家，提供1套票、1公車、1條龍的1日遊。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府昨天宣布推出2條輕旅好行路線，透過套票結合飯店早午餐或下午茶，可以享受泡湯或暢遊傳藝園區；遊客搭乘國道客運到宜蘭後，搭乘台灣好行公車「礁溪線」或「冬山河線」，沿線各景點均可上下車，玩到傍晚再搭乘國道客運回去。

礁溪線與冬山河線都是遊客喜愛的路線，縣政府交通處昨天在國立傳統藝術中心宣布啟動「宜蘭台灣好行套票」輕旅行，套票是台灣好行礁溪線與冬山河線，結合周圍的特色商家，提供1套票、1公車以及1條龍的1日遊。

「冬山河線」以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗，結合國際溫泉酒店早午餐；「礁溪線」主打溫泉輕旅，包含泡湯體驗及礁溪星級酒店下午茶等療癒暖行程，兌換伴手禮，套票優惠價「礁溪線」1200元、「冬山河線」1299元。

民眾上網購買套票取得QR CODE，建議要玩礁溪線的人在礁溪轉運站，以QR CODE換取1日乘車券，可搭礁溪線暢遊各景點；要玩冬山河線的人在羅東轉運站下車，以QR CODE換取1日乘車券，可搭冬山河線到處趴趴走。

縣長林姿妙表示，宜蘭許多景點獨具特色，像傳藝中心與礁溪溫泉都是在台灣很夯的旅遊勝地，台灣好行公車串聯這些觀光景點，讓來遊玩的旅客只要搭上公車，就有滿滿豐富旅途。

議長張勝德說，國道客運與在地公車的無縫接軌，遊客不必開車就能在地有腳趴趴走，有鑑於宜蘭幅地廣大，為了建構更完善交通路網，建議中央交通部多給宜蘭油貼補助。

優惠套票販售到5月底，使用到6月底，建議民眾透過宜蘭勁好行網站與App查詢公車資訊，方便上下各景點，相關問題可洽詢縣政府交通處。

公車 國道客運 宜蘭

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