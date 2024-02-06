聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人事故減少 基隆再增科技執法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑去年1月間推動行人友善政策，市警局統計全市路口去年行人事故發生件數，比前年減少逾3成，展現成效。市警局昨宣布，今年將再增設3組科技執法設備，2月26日啟用，輪流安裝在不同路口取締違規車輛。

台灣路口多次發生行人走斑馬線過馬路，遭轉彎車撞擊釀死傷，「行人地獄」惡名不脛而走，還登上國外媒體版面。謝國樑上任後率全國之先，去年1月20日起推動行人友善政策，要求加強取締車輛行經路口未禮讓行人行為。

市警局表示，透過專案取締勤務及宣導，多數駕駛人養成接近路口時減速，停讓行人優先通過的習慣。警方統計去年基隆市發生172件路口行人事故，較前年261件減少89件，減幅達34.1％，代表執行成效良好。

市警局動用警力在路口取締車輛違規，一度被質疑勞師動眾，謝國樑體恤員警勤務繁多，去年3月指示市警局交通隊辦理追加預算200萬元，以租賃方式建置科技執法設備，減少警力負荷，24小時自動偵測執法，取締路口車輛不停讓行人違規行為。

交通隊表示，租賃2組「車輛不停讓行人違規科技執法設備」，加上廠商無償額外提供1組，3組設備租期都是1年，已完成系統測試、驗收合格，即日起公告宣導，今年2月26日起正式執法。呼籲駕駛人遵守交通規則，行近路口要停讓行人先行，違者依道路交通管理處罰條例第44條，處1200元以上、6000元以下罰鍰。

科技執法 行人地獄 謝國樑

延伸閱讀

基市府、NET爭議 北市議員許淑華也發聲引基市府逐條回應

許淑華控違法點交東岸商場 基市：履行契約條款

行人事故年減34% 基隆再增3科技執法設備取締車輛違規

市民要謝國樑交代商場爭議 許淑華：全被封鎖+刪除

相關新聞

紓解台9線南下車潮 台東右岸道路拚完工

台9線南下車潮常造成台東市區新生路堵塞，用路人抱怨尖峰時間要等3次號誌變換才能通過，縣府規畫太平溪右岸堤岸道路工程，最後...

行人事故減少 基隆再增科技執法

基隆市長謝國樑去年1月間推動行人友善政策，市警局統計全市路口去年行人事故發生件數，比前年減少逾3成，展現成效。市警局昨宣...

提升海洋漁業…花蓮改善2漁港 打造新商圈

縣府改善花蓮漁港與石梯坪漁港景觀與設備，其中花蓮漁港向日廣場、觀光漁市工程歷經近4年工期已完工，鼓勵舊魚市攤商搬至新場域...

宜蘭台灣好行輕旅行 雙線套票開賣

宜蘭縣政府昨天宣布推出2條輕旅好行路線，透過套票結合飯店早午餐或下午茶，可以享受泡湯或暢遊傳藝園區；遊客搭乘國道客運到宜...

親水公園獲中央核定宜蘭第4個溫泉區 爭取上億建設經費

宜蘭誕生第4個溫泉區。縣政府與各公私單位多年努力在冬山河親水公園探勘到溫泉，最近獲得中央核定成為冬山河親水公園溫泉區，縣...

再等2個月！台9線車流可避開台東市區免去塞車之苦

台9線南下車潮常造成台東市區新生路堵塞，民眾抱怨尖峰時間要等3個號誌才能通過。縣長饒慶鈴今天視察太平溪右岸工程，建設處表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。