行人事故減少 基隆再增科技執法

基隆市長謝國樑去年1月間推動行人友善政策，市警局統計全市路口去年行人事故發生件數，比前年減少逾3成，展現成效。市警局昨宣布，今年將再增設3組科技執法設備，2月26日啟用，輪流安裝在不同路口取締違規車輛。

台灣路口多次發生行人走斑馬線過馬路，遭轉彎車撞擊釀死傷，「行人地獄」惡名不脛而走，還登上國外媒體版面。謝國樑上任後率全國之先，去年1月20日起推動行人友善政策，要求加強取締車輛行經路口未禮讓行人行為。

市警局表示，透過專案取締勤務及宣導，多數駕駛人養成接近路口時減速，停讓行人優先通過的習慣。警方統計去年基隆市發生172件路口行人事故，較前年261件減少89件，減幅達34.1％，代表執行成效良好。

市警局動用警力在路口取締車輛違規，一度被質疑勞師動眾，謝國樑體恤員警勤務繁多，去年3月指示市警局交通隊辦理追加預算200萬元，以租賃方式建置科技執法設備，減少警力負荷，24小時自動偵測執法，取締路口車輛不停讓行人違規行為。

交通隊表示，租賃2組「車輛不停讓行人違規科技執法設備」，加上廠商無償額外提供1組，3組設備租期都是1年，已完成系統測試、驗收合格，即日起公告宣導，今年2月26日起正式執法。呼籲駕駛人遵守交通規則，行近路口要停讓行人先行，違者依道路交通管理處罰條例第44條，處1200元以上、6000元以下罰鍰。