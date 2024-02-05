「宜蘭行口」縣府委外不成 4月1日後歸還台鐵公司

宜蘭縣政府向台灣鐵路公司承租「宜蘭行口」，並整合歷史建築舊鐵匠房對外招商，但歷經3次招標未能委外，縣府決定4月1日合約到期後，將「宜蘭行口」交還台鐵。

「宜蘭行口」為位於宜蘭火車站的006號、007號倉庫，「好日咖啡店」於民國107年6月與宜蘭縣府簽約，成立「舊書櫃」進駐007號倉庫，但在契約期限屆滿前3個月，縣府未收到「舊書櫃」提出申請續約，「舊書櫃」因而從去年7月14日起停止營業。

006號倉庫曾作為宜蘭青年交流中心、原住民部落大學、勞工處青年事務科使用，縣府歷經3次招商都沒有廠商投標而流標；舊鐵匠房的營運廠商因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，於111年提前終止契約。

宜蘭縣政府工旅處去年整合這3處一併委外招商，歷經3次招標，其中2次沒有廠商投標，1次只有1家廠商投標但經評選未符合標準，最終未能順利委外。

據了解，根據宜蘭縣風景遊憩區經營管理自治條例，委託經營管理不得超過4年，由於委託期限短，加上縣府限縮經營項目須與文藝有關，因而影響廠商投資意願。

宜蘭縣府經評估後，決定在合約到期後將「宜蘭行口」交還台鐵；至於舊鐵匠房，將由工旅處持續辦理委外招標。