親水公園獲中央核定宜蘭第4個溫泉區 爭取上億建設經費

宜蘭誕生第4個溫泉區。縣政府與各公私單位多年努力在冬山河親水公園探勘到溫泉，最近獲得中央核定成為冬山河親水公園溫泉區，縣長林姿妙今天前往現場聽取工旅處計畫簡報時，民宿休區等觀光業者開心大喊歡迎，縣府下一步要向中央爭取上億元的溫泉泡湯建設經費。

宜蘭礁溪溫泉區、蘇澳冷泉區及員山溫泉區分別在民國99年及103年陸續獲交通部核定，現在又多了冬山河親水公園溫泉區面積約16.6公頃，而且這4處溫冷泉區分布於溪南與溪北、靠山邊與海邊各一區。

縣政府工旅處表示，為優化冬山河親水公園，在總量管制永續經營、公平性及不與民爭利等前提下，4年前編列1700萬元辦理探勘及溫泉區劃設，探勘結果顯示冬山河親水公園東南側地區具有溫泉開發潛能，探勘井井深800公尺、泉溫為52.4℃、pH值為7.1，屬於中性碳酸氫鹽泉，每天安全出水量336立方公尺。

完成探勘作業後，縣政府111年間提出「宜蘭縣溫泉區管理計畫-新增劃定：冬山河親水公園溫泉區」草案送交通部審查，經多次討論，最近終於獲核定為溫泉區。縣政府在爭取溫泉區劃設過程中，也同步進行溫泉設施規劃設計，評估經費約需1億餘元，縣府後續除辦理水權申請，也要向交通部觀光署爭取建設經費。

親水公園周邊有很多民宿早年靠著縣府舉辦童玩節，帶動商機，但進入冬天後遊客遽減。宜蘭縣溫泉暨觀光發展會理事長謝清標表示，早年童玩節風光，吸引各縣市前來取經，如今的冬山河親水公園不改變不行，旅宿業者期待藉由開發溫泉資源，帶動冬山河親水公園再創榮景。