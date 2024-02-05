基市府、NET爭議 北市議員許淑華也發聲引基市府逐條回應

基隆市東岸廣場重新招商，基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生爭議。台北市議員許淑華今加入戰局，指基隆鄉親請她代為發聲，因為在基隆市長謝國樑臉書留言，全被封鎖加刪除。基市府回應，謝的個人臉書近日出現非理性謾罵文字，因此暫時限制留言。

許淑華今在臉書表示，東岸廣場過去曾有治安問題，經過NET投入近3億改建後，成為今日基隆人可以安心消費，全家出遊的場所。基市府並不是法院，為何可以在產權尚有爭議時，帶頭違法點交？謝國樑為何不惜「違法」動用警方，強制點交東岸廣場，強制介入私人商業利益糾紛？

市府在經營商場的招商條約中，要求廠商支付2000萬的輿情費用，許淑華認為謝國樑也必須主動跟基隆市民說清楚講明白，為何「封鎖加刪除」有意見的基隆小市民？謝市長什麼時候要出來面對基隆市民的質疑？

基市府發言人余治明表示，謝國樑個人臉書近日湧入大量不明身分帳號，甚至用機器人重複洗版，出現非理性謾罵文字，因此暫時限制留言，僅提供固定粉絲留言。

基市府交通處長王圳宏說，市府1月27日就在在東岸商場各處，張貼「營運權利範圍及新營運業者」公告，但遭不明人士撕毀公文書。原OT契約已在1月31日屆期，交通處2月1日收回土地、建築物及相關設備、設施，只是契約甲方履行契約條款，契約乙方大日公司若有疑義，可以向市政府提出相關主張。