快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

許淑華控違法點交東岸商場 基市：履行契約條款

中央社／ 基隆5日電

民進黨台北市議員許淑華今天指控基隆市政府違法動用警方，在法院尚未裁決前，強制點交東岸商場。基隆市府表示，交通處2月1日收回土地、建物及相關設備，只是履行契約條款。

出生基隆市的許淑華今天在臉書表示，東岸商場過去曾是長年有治安問題的停車場，經過NET投入近新台幣3億改建後，才成為如今基隆人可以安心消費，全家出遊的東岸商場。

許淑華說，基隆市長謝國樑上任後，Gogoro、染疫津貼1萬元通通跳票，現在更不惜違法動用警方，在法院尚未裁決情況下，強制點交東岸商場，「謝市長，基隆市府並不是法院，為何可以在產權尚有爭議時，帶頭違法點交，基隆市府也不是謝市長的私產，為何強制介入私人商業利益糾紛」。

此外，許淑華表示，為何基隆市府在經營商場的招商條約中，要求廠商支付2000萬元輿情費用，這些問題都是謝國樑必須主動向基隆市民說清楚講明白，如果真的是依法行政，為何不向大眾公開說明，為何封鎖加刪除有意見的基隆小市民。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，市府於1月27日在東岸商場各處張貼「營運權利範圍及新營運業者」公告，但遭不明人士撕毀公文書，而原契約於1月31日屆至，交通處於2月1日收回土地、建築物及相關設備（施），只是履行契約條款，契約對造大日公司若有疑義，可以向市政府主張。

至於2000萬元輿情費用，王圳宏指出，依契約應正名為「提升服務品質經費」，用於硬體、水霧設施與議員、里長建議設施等，早在民國104年度就已有納入契約，由廠商編列再由市府謹慎審查，有往例可查證。

基隆市政府發言人余治明表示，謝國樑個人臉書湧入大量不明身分帳號，甚至用機器人重複洗版非理性謾罵，因此暫時限制留言，僅提供固定粉絲留言。

大日公司取得東岸停車場營運權後，隨即與主富服裝公司（NET）簽訂近10年租賃契約，將1樓和2樓交由NET營運，由於大日公司未獲得續約，市府經評選後，2月1日起由微風集團進駐，基隆市府和NET各執一詞，都認為擁有建物產權，NET指控市府「夜襲」強行接管，提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。

NET 許淑華

延伸閱讀

市民要謝國樑交代商場爭議 許淑華：全被封鎖+刪除

好友韓國瑜順利當選立院院長 許淑華盼加大力道助南投

基隆東岸商場移交微風？謝國樑稱完成點交 NET提告竊占

基捷不應由基隆負擔虧損 謝國樑：中央和新北老大哥要多幫忙

相關新聞

市民要謝國樑交代商場爭議 許淑華：全被封鎖+刪除

基隆市東岸廣場爭議不斷，前得標廠商的協力廠商NET（主富集團）控基隆市府招商違法、花費3億興建的商場遭基隆市府「竊占」。...

陳建仁訪宜蘭送加菜金 大讚林姿妙是愛心縣長、縣民之福

行政院長陳建仁今天到宜蘭探訪幸夫愛兒園、宜蘭監獄，致贈加菜金及送福袋。他在幸夫愛兒園時表示，愛不分宗教族群，達觀師父40...

行人事故年減34% 基隆再增3科技執法設備取締車輛違規

基隆市長謝國樑去年1月間推動行人友善政策，市警局統計全市去年路口行人事故發生件數，比前年減少超過三成，展現成效。市警局今...

年節避塞車 台灣好行宜蘭輕旅行「雙線」遊程套票熱銷

過年出遊人擠人，為避免塞車，宜蘭縣政府推出2條輕旅好行路線，以套票方式結合飯店早午餐或下午茶，可享受泡湯或暢遊傳藝園區；...

花蓮森林育樂場域春遊好去處 林業署推暢玩享好禮

林業保育署花蓮分署統整管轄森林育樂場域，規畫春遊景點，由北往南分別是池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地...

基東岸廣場遇阻 延至年底完工

基隆市東岸廣場2月起由微風集團進駐，市府發包興建平台和通道，串接相鄰的東岸、市民和郵輪3處廣場，工程施作並不順利，原訂4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。