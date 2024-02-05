許淑華控違法點交東岸商場 基市：履行契約條款

民進黨台北市議員許淑華今天指控基隆市政府違法動用警方，在法院尚未裁決前，強制點交東岸商場。基隆市府表示，交通處2月1日收回土地、建物及相關設備，只是履行契約條款。

出生基隆市的許淑華今天在臉書表示，東岸商場過去曾是長年有治安問題的停車場，經過NET投入近新台幣3億改建後，才成為如今基隆人可以安心消費，全家出遊的東岸商場。

許淑華說，基隆市長謝國樑上任後，Gogoro、染疫津貼1萬元通通跳票，現在更不惜違法動用警方，在法院尚未裁決情況下，強制點交東岸商場，「謝市長，基隆市府並不是法院，為何可以在產權尚有爭議時，帶頭違法點交，基隆市府也不是謝市長的私產，為何強制介入私人商業利益糾紛」。

此外，許淑華表示，為何基隆市府在經營商場的招商條約中，要求廠商支付2000萬元輿情費用，這些問題都是謝國樑必須主動向基隆市民說清楚講明白，如果真的是依法行政，為何不向大眾公開說明，為何封鎖加刪除有意見的基隆小市民。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，市府於1月27日在東岸商場各處張貼「營運權利範圍及新營運業者」公告，但遭不明人士撕毀公文書，而原契約於1月31日屆至，交通處於2月1日收回土地、建築物及相關設備（施），只是履行契約條款，契約對造大日公司若有疑義，可以向市政府主張。

至於2000萬元輿情費用，王圳宏指出，依契約應正名為「提升服務品質經費」，用於硬體、水霧設施與議員、里長建議設施等，早在民國104年度就已有納入契約，由廠商編列再由市府謹慎審查，有往例可查證。

基隆市政府發言人余治明表示，謝國樑個人臉書湧入大量不明身分帳號，甚至用機器人重複洗版非理性謾罵，因此暫時限制留言，僅提供固定粉絲留言。

大日公司取得東岸停車場營運權後，隨即與主富服裝公司（NET）簽訂近10年租賃契約，將1樓和2樓交由NET營運，由於大日公司未獲得續約，市府經評選後，2月1日起由微風集團進駐，基隆市府和NET各執一詞，都認為擁有建物產權，NET指控市府「夜襲」強行接管，提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。