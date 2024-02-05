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年節避塞車 台灣好行宜蘭輕旅行「雙線」遊程套票熱銷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「冬山河線」套票以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗。記者戴永華／攝影
「冬山河線」套票以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗。記者戴永華／攝影

過年出遊人擠人，為避免塞車，宜蘭縣政府推出2條輕旅好行路線，以套票方式結合飯店早午餐或下午茶，可享受泡湯或暢遊傳藝園區；遊客搭乘國道客運到宜蘭後，在地有腳的代步工具是台灣好行公車，搭乘「礁溪線」與「冬山河線」各景點均可上下車，玩到傍晚再搭乘國道客運回去。

礁溪線（中巴）與冬山河線（大巴）都是遊客喜愛的路線，今天縣政府交通處在國立傳統藝術中心宣布啟動「宜蘭台灣好行套票」輕旅行，希望遊客在農曆年節就能用到，優惠套票販售到5月底，使用到6月底。

縣府交通處表示，「宜蘭輕旅好行」套票以台灣好行礁溪線與冬山河線，結合周圍特色商家，提供1套票、1公車、1條龍的1日遊，例如「冬山河線」以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗，結合村却國際溫泉酒店早午餐；「礁溪線」主打溫泉輕旅，包含泡湯體驗及寒沐酒店下午茶等療癒暖行程，兩條路線都可以兌換伴手禮4選1。

套票原價約1440元，優惠價「礁溪線」1200元、「冬山河線」1299元。民眾上網購買套票取得QR CODE，建議要玩遊礁溪線的人在礁溪轉運站，以QR CODE換取1日乘車券，可搭礁溪線暢遊各景點；要玩冬山河線的人在羅東轉運站下車，以QR CODE換取1日乘車券，可搭冬山河線到處趴趴走。

縣長林姿妙表示，宜蘭許多景點獨具特色，像傳藝中心與礁溪溫泉都是在台灣很夯的旅遊勝地，而台灣好行公車串連這些觀光景點，讓來遊玩的旅客只要搭上公車，就有滿滿豐富旅途。

議長張勝德說，國道客運與在地公車的無縫接軌，遊客不必開車就能在地有腳趴趴走，有鑑於宜蘭幅地廣大，為了建構更完善交通路網，建議中央交通部多給宜蘭油貼補助。

縣府交通處建議民眾透過宜蘭勁好行網站與APP查詢公車資訊，方便上下各景點。台灣好行套票冬山河線，購票網址：https://activity.liontravel.com/detail/G23007DI

礁溪線，購票網址：https://activity.liontravel.com/detail/G23007DN。

「冬山河線」套票以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗。記者戴永華／攝影
「冬山河線」套票以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗。記者戴永華／攝影
縣政府宣傳「宜蘭輕旅好行」套票，以台灣好行礁溪線與冬山河線，結合周圍特色商家，提供1套票、1公車、1條龍的1日遊。記者戴永華／攝影
縣政府宣傳「宜蘭輕旅好行」套票，以台灣好行礁溪線與冬山河線，結合周圍特色商家，提供1套票、1公車、1條龍的1日遊。記者戴永華／攝影
「冬山河線」以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗，結合村却國際溫泉酒店早午餐，還可以兌換伴手禮。記者戴永華／翻攝
「冬山河線」以懷舊路線出發，搭配傳藝門票與園區手作體驗，結合村却國際溫泉酒店早午餐，還可以兌換伴手禮。記者戴永華／翻攝
「礁溪線」主打溫泉輕旅，包含泡湯體驗及寒沐酒店下午茶等療癒暖行程，還可以兌換伴手禮。記者戴永華／翻攝
「礁溪線」主打溫泉輕旅，包含泡湯體驗及寒沐酒店下午茶等療癒暖行程，還可以兌換伴手禮。記者戴永華／翻攝

公車 國道客運 宜蘭

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