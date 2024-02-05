慈濟大學「看見晴天」醫療服務隊 關懷花蓮偏鄉學童

慈濟大學醫學系與物理治療學系學生為主組成的「看見晴天」醫療服務隊，與花蓮銅蘭國小寒假營隊互訪，設計多元課程，展現慈大學生社會責任心及對偏鄉學童的關懷。

慈濟大學「看見晴天」（簡稱見晴）醫療服務隊成立於2007年，致力於服務偏鄉學童，自2021年起在銅蘭國小舉辦相關活動，包括健康促進、性別、校園安全等，並定期出隊服務。

見晴服務隊志工多數是期末考結束回家後，又再回到花蓮擔任服務工作，隊長黃子珊一邊準備國考，一邊籌備活動，她一年級時就加入服務隊，銅蘭國小全校40多名學生的名字都記得，黃子珊說：「小朋友的笑容是參加服務隊的動力，能透過自己的力量服務小朋友很有意義。」

2天營隊課程特別設計多項活動，包括「新年習俗介紹」、「媒體識讀與新聞」、「手作活動」、「環保教育」，以及有趣闖關遊戲。

慈濟大學表示，這次營隊重點教導小朋友如何判斷訊息真假，鼓勵主動思考，醫學系吳柏勳說：「小時候只有從新聞獲得資訊，現在小朋友有手機，甚至有自己IG、Line、抖音等，接受訊息也可能會誤信假新聞，因此教小朋友方法，讓他們思考訊息的真實性。」

另外，邀請學童到慈濟大學校園，設計「兒童物理治療教室」、「為什麼這裡會有骨頭模型」、「診療床有一個洞是做什麼用的」、「為什麼有三種不一樣的腳踏車」，讓小朋友嘗試平衡木等測試道具，了解哥哥、姊姊們在大學做什麼。

除了靜態課程，見晴服務隊還設計多種闖關遊戲，大學生化身瑪利歐遊戲中的主角，有滾球大賽、足球接力、躲避球比賽，以趣味挑戰活動，讓小朋友活動筋骨，更增進彼此感情。